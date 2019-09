O převodu stadionu v Kvapilově ulici do majetku Tábora se mluví již několik let. Město přitom formou dotací přispělo na jeho rekonstrukci, investovalo například do stavby tamější tribuny pro 464 diváků, která byla dokončena tento rok.

Výkonný ředitel FC MAS Táborsko Josef Holub se s kapitánem A-týmu Jakubem Navrátilem dostavil na poslední radu města. Podle starosty Tábora Štěpána Pavlíka s radou jednali o tom, jak by v budoucnu mohlo vypadat bezúplatné převedení stadionu do vlastnictví města.

„Musíme doladit, za jakých podmínek by to bylo. Začneme naše představy postupně přibližovat,“ dodal starosta. Tento ani příští rok podle něj k převodu nedojde. „Nevydávali bychom peníze za stadion, ale museli bychom počítat s ročními provozními náklady a dalšími investicemi včetně žádostí o dotace,“ zmínil Štěpán Pavlík.

Cena stadionu byla v roce 2016 odhadnuta na 37 milionů korun.

Podle Josefa Holuba o bezúplatném převedení jednají kvůli ekonomickým důvodům. Roční provozní náklady stadionu jsou vyčísleny na částku mírně přesahující jeden milion korun. „Jeden milion korun si na provoz stadionu musíme někde vygenerovat,“ vysvětlil ředitel.

V případě, že by k převodu došlo a nákladů na provoz by se zbavili, peníze by využili jinde. „Mohli bychom více investovat do mládeže a rozvoje areálu,“ uvedl Josef Holub. „Jsme na začátku jednání. Je to otázka peněz a toho, zda město bude chtít s tímto projektem pomoct,“ dodal ředitel, který nepopírá, že FC MAS Táborsko částečně ovlivnil sestup do třetí ligy. „Přišli jsme o nějaké příspěvky, ale na druhou stranu to bereme jako výzvu a nastartování nové éry klubu,“ řekl. Jako prioritu v současnosti vnímá obhájení sportovních center mládeže.

FC MAS Táborsko má k dispozici čtyři stadiony. Stadion v Kvapilově ulici a stadion ve Sportovním areálu Soukeník splňuje požadavky pro druhou českou fotbalovou ligu. Na stadionu Svépomoc a Viktoria hrají mládežnická družstva.