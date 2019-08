Tyto knihy jsou plné nádherných a neopakovatelných záběrů na známá i méně známá místa, na dominanty, pamětihodnosti i zajímavá zákoutí, která jsou při běžném pohledu ze země mnohdy skryty.

„Táborsko z nebe bude již pátou knihou Jihočeského kraje, kterou CBS Nakladatelství připravuje. Edice knih čítá již na 32 titulů, knihy vznikají postupně, každý okres bude mít během dvou let svoji knihu s leteckými fotografiemi,“ říká Blanka Imramovská, obchodní ředitelka nakladatelství.

Komu je kniha určena? Na tuto otázku odpověděl regionální projektový manažer Michal Andráško, který má na starosti komunikaci s partnery projektu této knihy.

„Kniha je určena všem, kteří mají rádi unikátní pohledy na krásy a zajímavosti tohoto regionu a mají k němu vztah, ale také pro návštěvníky regionů, kteří si na uchování vzpomínek odvezou pěknou památku. Zároveň slouží partnerům jako výjimečný dárek, který prezentuje nejen je samotné, ale především tuto krásnou krajinu, která je opravdu bohatá na historické skvosty, pamětihodnosti, zajímavá místa a zákoutí.“

Pokud bychom chtěli spočítat množství zámků, hradů a zřícenin, chvilku by nám to zabralo. Jako by se zde s těmito dominantami roztrhl pytel, Táborsko je těmito historickými skvosty doslova poseto, proto je také tak oblíbené turisty i cyklisty.

„V současné době probíhá letecké snímkování a sběr informací přímo v terénu, do projektu se zapojují stále noví partneři jako jsou města, obce, školy, firmy, organizace a další instituce, kterým slouží kniha jako originální dárek pro své zaměstnance, obchodní i zahraniční partnery, jubilanty, absolventy škol a přátele,“ říká Michal Andráško.

„Pro naše nakladatelství je důležité, aby se kniha Táborsko z nebe stala pro partnery cenným a využitelným dárkem pomocí kterého mohou propagovat svůj region a svoji organizaci v regionu v tom nejlepším světle,“ říká Blanka Imramovská.

Veškeré informace o projektu poskytne regionální projektový manažer Michal Andráško, tel. 604 243 295, email: andrasko@cbs-cesko.cz.