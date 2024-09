"Dostali jsme velmi cenný odhad z Českého hydrometeorologického ústavu(ČHMÚ). Na dolní části Lužnice bude dosažen 3. stupeň kolem půlnoci ze soboty na neděli. Kulminovat bude až někdy mezi pondělkem a středou. A hlavně. Úroveň hladiny řeky by neměla dosáhnout více než dvacetileté povodně," říká starosta a pro porovnání přidává, že v roce 2002 se jednalo o povodeň stoletá. "Drobet lepší, než jsme zatím čekali," naznačuje.

Situaci v celém kraji s námi můžete sledovat ON-LINE ZDE >>> Jihočeské řeky stoupají. Černá, Malše a Blanice na povodňové trojce

Ale přesto v Táboře by 3. stupeň povodňové aktivity podle starosty znamenal uzavření šoupat na podzemní kanalizaci v Lužnické ulici, aby se voda nevracela zpět z řeky potrubím do domů. "Dnes odpoledne naše povodňová komise rozhodne, kdy a kde v Čelkovicích budeme na levém břehu stavět bariéru z pytlů s pískem. Máme jich dostatek. Díky dobrovolníkům, kteří se hlásíte. Kdo byste ještě chtěli pomoci, pište mi. Zatím to nevypadá úplně akutně, ale ať o sobě víme," přibližuje další kroky povodňové komise.

Dále vyzývá všechny obyvatele v záplavových oblastech, ze kterými zástupci města ještě nemluvili, aby volali na krizovou linku 381 486 363 a sdělili, s čím potřebují pomoci. "Především vykliďte místa, kudy se může prohnat voda, od cenných nebo objemných předmětů. Ty by pak mohly velkou škodu napáchat níže, někde ucpat průtok proudu, který by pak směřoval nekontrolovaně jinam.," apeluje starosta Tábora.

Město Tábor zřídilo nonstop infolinku k povodním: 381 486 363. Číslo platí pro obyvatele města Tábor. Ostatní z oblasti Táborska by měli kontaktovat především starosty svých obcí, kteří mají vlastní podrobné povodňové plány, ze kterých je vidět, při jakém stupni rozvodnění se kam rozlije voda.

Velmi nebezpečná je situace pro obyvatele chatových osad. "V případě, že řeka dosáhne určitého rozvodnění, může být pozdě se k vám pak dostat s pomocí. Proto především v rekreačních oblastech kolem řeky opravdu znovu zvažte, zda se můžete včas přesunout jinam. Bude-li potřeba náhradní ubytování, jsme připraveni je zajistit," ubezpečuje Štěpán Pavlík a vyzývá, aby v nadcházející dva kritické dny zbytečně necestovali či nevyráželi do lesů.

Veselí chrání zábrany

Ve Veselí, které leží na soutoku Lužnice a Nežárky, bylo v pátek podle informace radnice na facebookové stránce večer podle plánu protipovodňovými zábranami uzavřeno Alšovo a Foglarovo nábřeží. Zábrany v ulicích Na potoce a Sokolská jsou také postaveny, vyjma prostupu do areálu TJ a Weisově ulici.

Nad plán byla uzavřena i zadní část Štěpnice. Přední část Štěpnice s prostupy pro dopravu a pěší jsou zatím ponechány.

Předpověď počasí a prognóza rozvodnění řek je mírnější než ráno. Další setkání členů povodňové komise proběhne zítra.