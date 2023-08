Noční bouřka na Táborsku naplnila nádrže i potoky. Nejvíce potrápila asi na Soběslavsku, Černovický potok nezůstal ve svém korytu a napáchal řadu škod. Deník navštívil několik obcí, kde je situace nejhorší: Tučapy, Budislav a Klenovice. Podívat se do těchto obcí můžete prostřednictvím naší fotogalerie a videa z nedělního rána.

Zatopené sklepy i hřiště. Lidé na Táborsku sčítají škody po přívalovém dešti | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Takové přívaly deště nezažil za svou pětadvacetiletou kariéru například klenovický starosta Lubomír Turín, na nohou byl už od sobotního večera a s pracemi končil o půlnoci. V neděli ráno se vydal znovu na obchůzku obce, aby zmapoval škody. „Řeka Lužnice zůstala v korytu, nedostala se ani na první stupeň povodňové aktivity, před půlnocí vystoupala na osmdesát centimetrů a nyní už je zase na čtyřiceti centimetrech. Potrápil nás ale přívalový déšť, brutálně přetékala požární nádrž v obci, hned vám to ukážu,“ vysvětloval dopoledne při kontrole meteostanice.

Místní občan z osady Ovčín dodal, že měl vody plný dvůr, ale do domu se mu to naštěstí nedostalo. „Naštěstí se to naplavilo na zahradu a pak pryč,“ podotkl. Horší to bylo ale přímo v Klenovicích. Živel valící se vodopádem z nádrže spláchl, co mu stálo v cestě a trhal i beton. Večer zde zasahovali místní dobrovolní hasiči se svými čtyřmi čerpadly, na pomoc jim přijely další jednotky dobrovolných hasičů z okolí, Soběslav a Nedvědice.

Třetí stupeň povodňové aktivity

S třetím stupněm povodňové aktivity se potýká samospráva a hasiči v Tučapech. Zde zlobí zmiňovaný Černovický potok. Situaci popsal starosta Pavel Novák, škoda si zatím netroufl odhadnout. „Máme škody v myslivecké klubovně i na rybnících, už ve tři ráno jsme se spojili s operačním důstojníkem hasičského záchranného sboru, to byl vyhlášen druhý povodňový stupeň,“ podotkl.

Blesky, opilci a pád do šachty. Jihočeští záchranáři měli při bouřce napilno

Už v noci vznikly hlídky, které dozorovaly stav body a obecní i soukromý majetek. „Máme lokální škody, myslivcům to zničilo chladící zařízení ve sklepních prostorách, pak mimo jiné máme další dva rybníčky zanesené bahnem. Největší škoda je asi ve dvoreckém rybníce, kam nám vlétlo kamení a došlo pravděpodobně k poničení staré dřevěné výpusti,“ shrnuje s tím, že zde bude nutná asi oprava, případně i odbahnění.

Voda zaplavila i fotbalové hřiště, muselo dojít ke zrušení nedělního utkání, pod hladinou potoka je i hasičské hřiště, z kterého koukají jen terče na požární útok. „Hasiči se vydali na preventivní čištění kanálů, kdyby přišel další déšť,“ dodal Novák.

Bouřka ničila na jihu Čech. Vyplavila silnice, tratě i sklepy, zporážela stromy

Černovický potok v Tučapech vystoupal na více jak 180 centimetrů. Tentýž potok straší i v Budislavi. Podle meteorologů by ale hladina měla postupně klesat.