Ve městech na inkriminovaných místech kolem Lužnice jsou již vybudované protipovodňové stěny, na plný plyn jelo v sobotu plnění pytlů s pískem a monitorování situace spojené s odstraňováním nebezpečných stavů.

"Na Lužnici dochází ke zvedání hladiny pozvolna a chytneme to tu obvykle až na závěr povodňové situace v kraji. Držíme teď palce především těm oblastem v republice, které jsou na tom momentálně podstatně hůře," uvedl v sobotu k večeru starosta Tábora Štěpán Pavlík na facebookových stránkách města svých a města.

Prognóza pro Tábor

"Druhého stupně dosáhneme na Lužnici někdy v průběhu nedělního odpoledne. Je to ta žlutá čára na pilíři čelkovického mostu u levého břehu řeky, jak je vidět na první fotce. Třetí stupeň povodňové aktivity nastane na Lužnici v Čelkovicích někdy v pondělí nad ránem. To bude hladina řeky atakovat tu červenou čáru," vysvětluje značky na snímku mostu v Čelkovicích.

close info Zdroj: Se souhlasem Štěpána Pavlíka zoom_in Na pilíři mostu v Čelkovicích jsou naznačené povodňové stupně. V pondělí nad ránem by hladina mohla dosáhnout červené značky, tedy prvního stupně.

Lužnice by podle něho měla kulminovat v pondělí večer na úrovni asi o 60 cm výše, než je červená značka třetího stupně. "Je to někde pod korunou toho žulového pilíře. To je zatím odhadované maximum, které však na Lužnici může trvat několik dní, třeba až do středy či čtvrtka. Přibližně by se to podobalo situaci z roku 2006 a dvacetileté vodě, jejíž rozliv je vidět na zákresu v mapě," naznačil vývoj v nejbližších dnech starosta Tábora.

close info Zdroj: Se souhlasem Štěpána Pavlíka zoom_in Jak by mohla vypadat Lužnice v Táboře.

"V případě, že bude tato kulminační úroveň reálná, tak bychom na Nábřeží mezi hotelem Lázně a čelkovickým mostem v linii chodníku v nejnižších místech vyrovnali pytle s pískem ve dvou vrstvách, nic masivního. Spíš pro jistotu. Stalo by se tak odhadem v pondělí dopoledne," pokračuje Štěpán Pavlík.

Nutností podle něho ale je vyklidit Suchomelův ostrov, který je v soukromém majetku. "Věřím, že vše s majitelem ostrova domluvíme. Ty vyskládané rozměrné předměty by pod mostem nebo níže na toku mohly udělal pěknou paseku," dodává.

Malé toky už zlobí

Například v chatové osadě v Zárybničné Lhotě už se místy vylévají od soboty malé toky z koryt, ale tyhle drobnější vodoteče se podle starosty obvykle zase rychleji vrátí zpátky.

Podívejte se, kolik už spadlo srážek: