Na Táborsku je plno pravidelných účastníků, nadšených zpěváků a zpěvaček, amatérů i profesionálů, kteří si předvánoční čas zpříjemní zpíváním vybraných šesti koled, které vyjdou v den konání také v tištěné podobě jako příloha Deníku.

Například zaměstnanci a klienti G-centra v Táboře se letos zúčastní celorepublikového projektu Česko zpívá koledy již potřetí. Jak informuje Jana Buřičová z G-centra, poprvé zpívalo 22 lidí, podruhé už se jejich počest ztrojnásobil. „Při druhém zpívání nás bylo už 66, připojili se další klienti a zaměstnanci a doufám, že letos se k nám přidají i rodinní příslušníci klientů,“ popisuje.

Ke společnému zpívání se setkávají v atriu zařízení, které je vánočně vyzdobeno. „Čekání si zpříjemníme horkým punčem. Už se těšíme, zpívání koled jsme zahájili již dnes,“ prozradila v pondělí 20. listopadu.

Podobně natěšení na den D jsou i v Sezimově Ústí, kde se akce pravidelně ujímá dětský folklorní soubor Dubínek. Umělecká vedoucí souboru Andrea Lacinová přiblížila, že soubor skládající se z lidových hudebních nástrojů – šest muzikantů – dvoje housle, dva klarinety, dudy a kontrabas, doprovodí čtyři zpěvačky a 25 dětských zpěváků. „V letošním roce se k nám navíc připojí i dětský pěvecký sbor Sezimáček v počtu dvaceti zpěváků a několik dalších členů spolku Sezimák zpívá gospel. Na toto společné setkání se všichni moc těšíme,“ popsala s tím, že radost jim udělá i publikum a zpívající diváci.

„Ti na setkání přinášejí svařené víno, grog a pochutiny a zajišťují tak pro sebe občerstvení,“ naznačuje. Ke zpěvu se setkají před budovou Základní školy v Sezimově Ústí na Školním náměstí, kam spadají oba zmiňované soubory, Dubínek a Sezimáček. „Před budovou máme malé náměstíčko s vysokým jehličnatým stromem, který je každoročně osvícen a ozdoben. Samozřejmě i účinkující budou ozvučeni a osvíceni,“ uvádí vedoucí Dubínku Andrea Lacinová.

Dětský folklorní soubor Dubínek je stálící v účasti na Česko zpívá koledy s Deníkem, letos se do ní zapojuje již popáté. „Loni se k nám přidalo několik členů spolku Sezimák zpívá gospel. Zpíváme nejen předepsané vánoční koledy, ale i další nádherné české koledy. Některé doplňujeme tancem (např. Na Vánoce, dlouhý noce). Doufáme, že se akce podaří a že nám neonemocní děti tak, jako v předešlých letech,“ uvádí ještě.

Dubínek se svou vedoucí už za dobu působení zpíval koledy na několika různých místech i v různém složení. „Loni to bylo na náměstíčku před školou, v letech minulých v kostele v Sezimově Ústí, v kulturním středisku Spektrum a také ve venkovních prostorech u kostela v Sezimově Ústí,“ shrnula Andrea Lacinová.

Pokud chcete i vaši obec nebo kolektiv přihlásit a zapojit se do největšího pěveckého sboru, registrujte se ještě dnes na webu akce, kde najdete i kompletní texty všech písní ve formátu pdf. Zorganizovat zpívání nestojí tolik práce, stačí mít chuť připravit pro sebe i svoje děti příjemné adventní setkání.

Na západě Čech bude opět zpívat Čechomor: V Plzni se obří sbor sejde tradičně na náměstí Republiky. Na přítomné čeká tentokrát skvělý zážitek. Vánoční koledy si totiž zazpívají společně s členy populární skupiny Čechomor, kteří vystoupí od 18 hodin na pódiu vánočních trhů. „Na projektu Česko zpívá koledy spolupracujeme s Deníkem již několik let. Přirostl nám k srdci natolik, že si bez něj advent ani neumíme představit. Do Plzně se moc těšíme, zahrajeme jak známé české koledy, tak ty naše čechomorské,“ říká zpěvák Karel Holas. „Je to vždy výzva hrát v zimě venku, ale my máme výzvy rádi a Karel umí zahrát i nejsložitější sóla v rukavicích, takže jsme připraveni na všechno. Doufáme, že se nás na náměstí sejde spousta! Tak brzy na viděnou v Plzni,“ dodává se smíchem další člen Čechomoru František Černý. V rámci programu tradičně vystoupí i plzeňský dětský soubor Jiřičky. Ten na pódiu zazpívá už od 16.00 hodin vybrané vánoční melodie, podruhé vystoupí v půl šesté u zvoničky uprostřed trhů. „Děti se na vystoupení jako vždy moc těší. Jsme rádi, že si můžeme zazpívat na takové akci a přispět k nádherné vánoční atmosféře,“ říká sbormistryně Jiřiček Jarmila Procházková.