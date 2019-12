Kromě hlavního vánočního stromu, který vévodí Žižkovu náměstí, má město Tábor ještě dva stromy, které umějí obdarovat druhé.

Městská policie letos vydala nástěnný kalendář, který humorně propojuje její práci s historií města Tábor. | Foto: Deník / Redakce

I letos je součástí tradiční výstavy Bílé Vánoce v městské Galerii 140 v Koželužské ulici strom splněných přání pro děti ze sociálně slabých rodin. Na stromku visí 42 kartiček, na nichž jsou napsaná dětská přání k Vánocům. Stačí si vybrat na stromě kartičku s přáním, dárek zakoupit a zabalený doručit do galerie. Město Tábor už se postará, aby se dárek dostal do správných rukou. Děti, které dárky dostanou, vybral Odbor sociálních věcí. Dárek je omezen do výše 1000 korun. Dětská přání mohou návštěvníci výstavy plnit do 17. prosince 2019. Ještě je řada kartiček volných, k 4. prosinci to byla větší polovina. Více informací získáte na telefonu 381 215 401 na Odboru kultury a cestovního ruchu, popřípadě lze napsat na mail: marketa.brynychova@mutabor.cz