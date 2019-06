Novým jednatelem Správy lesů města Tábora (SLMT) se stane Stanislav Vyhnal, který je v současnosti místostarostou Plané nad Lužnicí. Táborské lesy převezme od Vladimíra Sedláka, který dočasně působil jako jednatel poté, co byl z funkce k poslednímu prosinci minulého roku odvolán Daniel Černý.

Jak řekla místostarostka Michaela Petrová, výběrového řízení na jednatele, jehož součástí byly také psychotesty, se zúčastnilo pět zájemců a jeden v jeho průběhu odstoupil. „Po domluvě jsme nakonec jednomyslně vybrali Stanislava Vyhnala. Má bohatou lesnickou praxi i zkušenosti s řízením lesnických společností. V SLMT dokonce už pracoval, pak odešel na post místostarosty v Plané nad Lužnicí, kde zůstal i po volbách, nicméně teď se chce vrátit zpět k lesařině,“ shrnula místostarostka.

SÁZKA NA JISTOTU

Stanislav Vyhnal do SLMT nastoupí zřejmě od 1. července, o konkrétním termínu se jedná.

„Pan Vyhnal je celý život lesákem. Mám pocit, že u něj je to sázka na jistotu,“ vysvětlila Michaela Petrová a připomněla, že v lesích stále bojují s kůrovcovou kalamitou a společnost SLMT je destabilizovaná.

KŮROVCOVÁ KALAMITA I MYSLIVOST

Stanislav Vyhnal se chce zaměřit na řešení kůrovcové kalamity. „Kalamita v současnosti sužuje celé Čechy. Táborský majetek je ještě relativně nedotčený, takže bych chtěl, aby se nahodilá těžba, která je v lesích, podařila zpracovat a lesy se ozdravily,“ řekl.

V tom, jak zabránit dalšímu opakování kalamit, má jasno. „Naši dědové a otcové nám zavařili tím, že vysázeli vysoký podíl smrků, náchylných k napadení kůrovcem. My díky klimatickým změnám musíme uvažovat jinak. Budeme se muset snažit dostat do lesa více listnatých dřevin. To pak bude mít dopad i na dřevozpracující průmysl. Jde o úkol pro celou lesnickou generaci, možná dvě,“ myslí si Stanislav Vyhnal a pokračuje svým pohledem na myslivost. „Od lidí, kterých jsem si velmi vážil, jsem dostával rady, že hajný je od toho, aby se staral o les a zvěř, která v něm žije. Díky tomu, že po kalamitě vzniknou velké holiny, bude úkol lesníka takový, aby vysázené kultury ochránil. Po tu dobu je nutné stavy zvěře snížit. Ale jakmile kultury odrostou a vzniknou houštiny, tak v nich naopak zvěř vyhledá úkryt a je v nich doma,“ dodal budoucí jednatel SLMT.

„Mám les rád a chci se do něj vrátit,“ uzavřel Stanislav Vyhnal.