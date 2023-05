Táborské G-centrum získá od července novou ředitelku. Stane se jí nynější vrchní sestra a vedoucí přímé péče Jana Svačinová. Konkurzu se zúčastnili celkem čtyři uchazeči. Dosavadní ředitelka Jaroslava Kotalíková totiž odchází do důchodu.

Táborské G-centrum bude mít od července novou ředitelku. | Video: Deník/Jiří Dintar

„Jedna uchazečka nedoložila potřebný životopis, byla proto vyřazena. Další tři zájemci absolvovali pohovor s psychologem. Jeden z uchazečů následně z konkurzu odstoupil,“ uvedla místostarostka Tábora Lenka Horejsková.

Před odbornou komisi, jejíž členkou byla mimo jiné také náměstkyně hejtmana pro sociální oblast Lucie Kozlová, tak předstoupila pouze dvojice uchazečů. „Jana Svačinová nás přesvědčila svou koncepcí práce a dalšího rozvoje G-centra,“ dodala místostarostka.

Výstava připomene výročí 120 let založení Křižíkovy elektrické dráhy

Do funkce nové ředitelky nastoupí Jana Svačinová 1. července. Během pětadvaceti let se ve vedení organizace vystřídali tři ředitelé. Prvním byl Miloš Rak, následoval Jiří Horecký. Posledních patnáct let pak v čele G-centra stála Jaroslava Kotalíková.

G-centrum Tábor je příspěvková organizace zřízená městem Tábor, která zajišťuje sociální služby pro občany města Tábora. Organizace sdružuje sedm sociálních služeb (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, pečovatelskou službu, denní stacionář, domov pro ženy a matky s dětmi, odlehčovací služby v Táboře a v Čekanicích). Jeho posláním je reagovat na nepříznivé sociální situace a poskytovat pomoc a podporu pro zajištění důstojného a plnohodnotného života.