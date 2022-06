Domov se zvláštním režimem využijí zejména klienti s Alzheimerovou chorobou či stařeckou demencí. Dům s pečovatelskou službou soběstační senioři ze širokého okolí. Zástupci samosprávy avizovali, že podmínky pro přijímání klientů do alzheimercentra i pro pronájem bytů v domě s pečovatelskou službou zveřejní ještě tento měsíc.

Vývařovna zvládne až 450 porcí denně, prádelna pojme 190 lůžek. Mimo to zde budou mít i kanceláře neziskové organizace jako Český červený kříž, Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob, Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých a podobně. Výstavba trvala přes dva roky a jedná se o jednu z největších investic v historii města za finálních 253 milionů korun plus 22 milionů na mimo stavební práce. Na realizačních nákladech se zhruba třetinou podílely dotace od ministerstva práce a sociálních věcí (přes 50 milionů), ministerstva pro místní rozvoj (9 milionů + přes 4 miliony z IROP na technologické vybavení) a z krajského investičního fondu (20 milionů).

Starosta Štěpán Pavlík zmínil, že otevření stavby za čtvrt miliardy korun, je pro Tábor mimořádnou událostí. „Mezi poslední takové rozsáhlé investice mohly patřit kompletní rekonstrukce kanalizační sítě před 15 lety, nebo odbahnění údolní nádrže Jordán,“ porovnal.

Čisté linie, které sluší

Poděkoval také za přípravu bývalému vedení radnice v čele s Jiřím Fišerem. „Tehdejší zastupitelé se usnesli na koupi pozemku a defacto rozhodli i o zrodu této stavby,“ uvedl Pavlík.

Důležité podle něj bylo vybrat i projektanta, zcela rozhodnuto o podobě bylo až na jaře 2019. „Myslím, že nakonec vznikly čisté linie, a bude to tu trvale našemu městu slušet,“ zhodnotil starosta a pochvaloval si i stavební firmu s jejím dozorem. „Chtěl bych jim poděkovat za precizní a kvalitní práci včetně skvělého přístupu,“ dodal Štěpán Pavlík. Speciální díky věnoval i vedoucímu oddělení přípravy staveb Pavlu Stolařovi.

Místostarostka a zároveň krajská radní Olga Bastlová připomněla význam objektu pro starší generaci a sociální oblast. „Dlouho jsem se na tento okamžik těšila, je to symbolické otevření a těším se, až bude centrum poskytovat služby všem, kteří je potřebují,“ komentovala.

Ideální trojkombinace

Lůžka, která poskytují péči právě klientům se stařeckými nemocemi, podle ní v kraji chybí dlouhodobě. „Tyto pobytové služby schází, řešili jsme to dlouhodobě, uvažovali jsme i o přístavbě G-centra. Brzy jsme tyto nápady však opustili, protože jsme nechtěli zastavět zahradu, která dobře slouží,“ vysvětlila Bastlová.

Dle Bastlové pořízení pozemku v dosahu nemocnice i stávajícího domova bylo ideálním řešením. „Zajistí pohodlné komunitní bydlení a zároveň to bude mít přínosy ekonomické, organizační, časové i lidské. Vzniklo tak unikátní řešení, kdy na jednom místě najdeme hned tři pobytové sociální služby, domov pro seniory, dům s pečovatelskou službou a domov se speciálním režimem,“ shrnula místostarostka.

Těší ho, že přispěl i kraj

Hejtman Martin Kuba dodal, že ho těší, že podobná stavba vyrostla na území jižních Čech. „Jestli něco Jihočechům chybí, tak jsou to právě lůžka pro naše seniory. Když se rodina dostane do situace, kdy nezvládá péči o své blízké, tak najednou narazí na to, že musí poměrně dlouho čekat na umístění do podobných zařízení,“ popsal.

Těší ho, že objekty vznikly za podpory krajského investičního fondu. „Chceme podporovat stavby podobného charakteru, které do měst a obcí přinášejí to, co je v nich opravdu potřeba,“ naznačil Martin Kuba.

Přispěli asi deseti procenty nákladů. „Myslíme si, že velká okresní města mají své rozpočty právě na to, aby mohla podobné projekty investovat vyšší částkou ze svého. Krajský investiční fond by měl sloužit především menším obcím, které mají větší problémy dotovat větší stavby pro občanskou obslužnost, jako jsou sportovní zařízení, kulturní domy, školky a domovy pro seniory,“ vysvětlil hejtman. „Přeji komplexu, ať v Táboře dobře slouží,“ dodal Kuba.

Největší realizovaný projekt

Za zhotovitelskou firmu promluvil jednatel Ladislav Spilka, který konstatoval, že jde o největší realizovaný projekt v historii společnosti Spilka a Říha. „V první řadě děkuji zadavateli, městu Tábor, za příležitost, že stavbu zadali relativně menší firmě nežli korporátu. A musím přiznat, že se jedná v historii o největší akci, kterou se nám podařilo realizovat,“ prozradil.

Dvouletá spolupráce podle Spilky byla oboustranně vyhovující. „Byl to navíc velmi kvalitní projekt, za což chválím projektanta. Uživatelům a provozovatelům bych popřál minimum závad a reklamací, a když už to bude nezbytně nutné, jsme připravení na ně neprodleně reagovat,“ uzavřel Spilka.