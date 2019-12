Desetičlenný tým ve složení Kateřina Jůzová, Kateřina Kocourková, Klára Kopecká, Lenka Kostková, Denisa Križanová, Martina Novotná, Eliška Plocová, Aneta Průšová, Michaela Průšová, Leona Šedivá, s náhradnicemi Annou Kučerovou a Vendulou Kubartovou trénuje novou choreografii od letního soustředění.

"Sama děvčata si zvolila téma Avangers, podílela se na výběru hudby a do jednotlivých tréninků dávaly všechny maximum. Holky zaplavaly sestavu s velkým nasazením, ale bohužel se jim nepovedly riskantní akrobatické prvky. Do budoucna se budeme určitě soustředit na zlepšení celkového provedení. Zatím je znát, že je sestava nová a není takzvaně vyplavaná. S celkovým výkonem jsme však spokojené," hodnotí trenérka Kamila Hodková.

Kombinovaná sestava je pro diváky oblíbenou disciplínou, během čtyř minut se střídají pasáže, které plave osmičlenný tým, duo, sólistka či všechny závodnice dohromady.

"Před závodem jsem byla velmi nervózní, bála jsem se, jak se nám to vše povede. Po skoku do vody jsem si to ale začala užívat. Nebudu lhát, po závodě jsem byla ráda, že to mám za sebou, přeci jen je to velmi náročné. Nakonec jsem byla ráda, že nové kombo mělo takový úspěch a líbilo se ostatním," shrnuje závod jedna ze zkušených táborských závodnic Martina Novotná.

V mezinárodní konkurenci v kategorii seniorek táborské akvabely obsadily sedmou příčku s 63,37 body. Zlatou medaili vybojovaly reprezentantky ze Švýcarska, na druhém místě se umístily zástupkyně Chorvatska a bronz braly seniorky z pražského SK Neptun.

Kamila Hodková