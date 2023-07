Mezinárodní den tygrů v táborské zoo v místní části Větrovy upozorní na pokračující vymírání těchto majestátních šelem. V sobotu 29. července se mohou návštěvníci těšit na speciální komentované krmení místního oblíbeného maskota, tygra Rockyho.

Tygr ussurijský Rocky v táborské zoo. | Foto: archiv Zoo Tábor

Jak informuje mluvčí Zoo Tábor Filip Sušanka, osud tygrů je plný paradoxů. Jde totiž o největší kočkovité šelmy, které ve volné přírodě nemají přirozeného nepřítele. "Tygři ussurijští jsou výborní lovci, čímž jen potvrzují svou pozici vrcholového predátora.

Rozlohou největší zoologická zahrada jižních Čech a největší soukromá zoo v Česku Zoo Tábor patří k vůbec nejmladším v ČR. Vznikla v květnu 2015 poté, co ji od insolvenčního správce koupil pražský developer a biolog Evžen Korec. Tím ji zachránil před likvidací a rozprodáním zvířat. Pro veřejnost byla otevřena o měsíc později. V roce 2021 ji navštívilo 110 tisíc lidí. Od dubna je otevřená každý den od 9 do 19 hodin. Aktuálně je v prodeji nejnovější kniha Evžena Korce - Od záchrany Zoo Tábor k pomoci zvířatům v nouzi. V zahradě lze nově obdivovat surikaty v novém výběhu a do konce roku by se nového prostoru měly dočkat také další šelmy, lví pár Simba a Luena.

Přesto ve volné přírodě přežívají poslední stovky kusů tohoto majestátního zvířete. Většinu tygří populace už dávno vybil s přehledem největší nepřítel zvířat – člověk," připomíná s tím, že v sobotu od 13.30 hodin se příchozí během komentovaného krmení dozvědí více.

Půjde o spoustu informací nejen ze života tohoto zvířete, ale právě i o mezinárodních snahách o záchranu samotného živočišného druhu, jejichž součástí je i Zoo Tábor. „Posláním naší zahrady je ochrana a chov ohrožených druhů zvířat. Také proto jsme si za maskota zvolili jedno z nejohroženějších zvířat světa – tygra ussurijského Rockyho. Dvanáctiletý samec je společenský a přítomnost návštěvníků mu nevadí. Naopak si je často prohlíží zblízka. Pokud se tedy zrovna nechladí v horkých dnech ve svém privátním bazénku,“ vysvětluje Sušanka.