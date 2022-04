Zubřice Tamara.Zdroj: ZOO Tábor/Václav Kučera

„Program reintrodukce, tedy zpětného návratu, zubra evropského do české přírody je klíčovým programem zoologické zahrady Tábor, jejímž hlavním posláním je ochrana ohrožených druhů zvířat. Chceme u nás pravidelně odchovávat mláďata, která budou vypouštěna do přírodních rezervací, jak u nás v Česku, tak i v Evropě. K dnešnímu dni jsme už odchovali celkem osm mláďat,“ zdůrazňuje ředitel ZOO Tábor Evžen Korec.

Jména letos narozeným mláďatům vybrali přímo příznivci táborské zoologické zahrady. Svůj návrh jména poslaly zhruba dva tisíce lidí. Vítězné návrhy trefily takřka tři stovky tipujících, které zoo pozvala na křest jako čestné hosty. „Kromě rodinné vstupenky a knihy podle vlastního výběru si v sobotu vyberou nejzajímavější a mimořádnou odměnu. ´Své´ mládě si budou moci osobně nakrmit. Očekáváme, že takových zájemců budou stovky, zubry tak čeká pořádná hostina,“ říká s nadsázkou ředitel zoo Korec.

Slavnostní křest začne u výběhu zubrů, kam účastníky navedou směrové cedule od vstupní brány, ve dvě hodiny odpoledne. Krmení bude následovat hned po projevech zástupce vedení zoo a pozvaných představitelů města Tábora.

Po celý den se všichni návštěvníci zoo budou moci zapojit do mnoha zajímavých aktivit a soutěží se zubří tematikou. Všechny aktivity zastřeší zahradní hra „Vypusť zubra do přírody“, která zároveň odkazuje na stěžejní záchovný program ZOO Tábor www.zazubra.cz.

„Po areálu zoo budou rozmístěny cedule se zábavnými rébusy a vyřešením každého z nich bude dítě blíže k pomyslnému vypuštění zubra do přírody. Řešení jednotlivých rébusů budou hráči zapisovat do hrací karty, kterou dostanou na pokladně a kterou také na pokladně po vyřešení všech rébusů odevzdají. Za to dostanou drobnou odměnu. Během dne navíc hned třikrát vylosujeme tři výherce, kteří získají nějakou větší cenu,“ doplňuje mluvčí ZOO Tábor Filip Sušanka.

Kromě zahradní hry připravila zoo také zubří omalovánky v altánku u dětského hřiště. Děti za vybarvený obrázek dostanou u pokladny drobnou odměnu. U prodejny suvenýrů nedaleko vstupu do zoo se zájemci vyfotí se zubřím pozadím a na zeď přání může kdokoliv napsat jakékoliv přání pro naše zubry. Návštěvníci se také budou moci s táborskými zubry poměřit. Například kdo má větší stopu, kdo více váží nebo kdo je vyšší. Fotografové se mohou zapojit i do fotosoutěže, která nebude chybět.

Podrobný program a harmonogram akcí naleznou zájemci na webu táborské zoologické zahrady www.zootabor.eu.

Zoologická zahrada v Táboře se reintrodukci zubra evropského, tedy jeho návratu do přírody, věnuje od roku 2016, kdy nejprve v květnu přivezla čtyři samice takzvané nížinné linie zubra evropského. Do nového výběhu v táborské zoo byly na začátku května roku 2016 vypuštěny dvě zubří samice, tehdy téměř dvouletá Usjana a čtyřletá Uselina, které byly přivezeny z německého soukromého chovu v Usedomu. Krátce poté byly do zoo transportovány další dvě mladé samice narozené v roce 2015 – Norisa a Norma – z norimberské zoo. Tyto samice na konci roku 2016 doplnil chovný samec Poczekaj, který 22. listopadu přicestoval z polských Niepolomic.

Zubr evropský, největší zvíře, které kdy žilo na našem území, pokud neuvažujeme vyhynulého mamuta. Zubr je o něco menším příbuzným severoamerického bizona a býval po staletí přirozeným vládcem lesů na území českých zemí, dokud ho v raném novověku člověk nevyhubil. Jen díky systematické mezinárodní spolupráci soukromých chovatelů a zoologických zahrad se podařilo největší suchozemské obratlovce Evropy zachránit. Na přítomnost zubrů na našem území dodnes upomínají i místní názvy některých českých obcí i erby šlechtických rodů.

Veškeré informace o tomto zvířecím druhu i jeho záchraně před vyhubením naleznou zájemci na speciálním webu www.zazubra.cz. Zakoupením unikátních suvenýrů pak mohou podpořit jednak celý program návratu zubra do přírody nebo i jednotlivé transporty do přírodních rezervací.

