Táborská zoo v sobotu oslaví desáté narozeniny místní krásky pumy Líly

Patří k největším parádnicím z táborské zoologické zahrady a je její nepsanou princeznou. Puma americká Líla nyní oslaví jubilejní desáté narozeniny. A co by to bylo za oslavu, kdyby na ní nebyli hosté a bohaté občerstvení. Ani v Táboře nebude tohle všechno o víkendu chybět. Speciální narozeninové komentované krmení se uskuteční v sobotu 1. dubna o půl druhé odpoledne.

Puma americká v táborské zoo. Líla v sobotu oslaví desáté narozeniny. | Foto: Anna Kostohryzová