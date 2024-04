Puma Líla, který o víkendu bude slavit své 11. narozeniny, je pracovníky zoo považována za nekorunovanou princeznu zoologické zahrady.

Puma Líla v táborské zoo. | Foto: Anna Kostohryzová

"Když má náladu, velice ráda předvádí své atletické tělo návštěvníkům. Už to přitom není žádná mladá holka, ale dospělá kočka. Přestože u žen se věk taktně neuvádí, v případě Líly uděláme výjimku," láká mluvčí táborské zoo Filip Sušanka.

Návštěvníci s pumou americkou v sobotu 6. dubna oslaví její jedenácté narozeniny. Speciální komentované krmení ve znamení dvou jedniček začne ve 13.30 hodin. .

Od dubna je zoologická zahrada otevřená každý den od devíti hodin do šesti hodin odpoledne.

„Puma americká pochází ze Severní Ameriky, místní jí přezdívají mountain lion – horský lev. Je to vyjádření úcty před vrcholovým predátorem a druhou největší kočkovitou šelmou amerického kontinentu. Nezalekne se ani před jinými predátory, zaútočí klidně i na kojoty či aligátory. Návštěvníci naši Lílu často považují jen za trochu víc přerostlou kočku, ale nic není dále od pravdy. Je to opravdu nebezpečná šelma, která dokáže pořádně vycenit zuby a vystrčit drápy. Nejednoho návštěvníka vyděsila i svým mocným řevem, který proniká až do morku kostí. Ale nebojte se, oslavu si velmi užije. Kromě zajímavostí z jejího života tak jistě získáte i krásné fotky. Po jídle se vám jistě spokojeně předvede v celé své kráse,“ říká Filip Sušanka.

Doplňuje, že puma americká, kterou chová táborská zoologická zahrada, se volně vyskytuje v Severní i Jižní Americe, od Kanady až po nejjižnější cíp kontinentu.

Ze života pumy

"Žijí samotářským způsobem života, samci se se samicemi sdružují jen v době páření. Samice vábí samce hlasitým voláním, ti pak o možnost pářit se s ní mezi sebou bojují. Pumy často útočí skokem z výšky, překvapenou kořist většinou usmrtí prokousnutím hrdla. Nejčastější potravou jsou jelenovití, loví také menší zvířata, jako jsou bobři, pásovci, divoká prasata, veverky, králíci, mývalové, skunkové a malí hlodavci," popisuje Filip Sušanka.

A pokračuje, že pumy se ve volné přírodě striktně vyhýbají teritoriím, ve kterých žijí jaguáři. Jsou vynikající skokani, z místa dokáží skočit až šest metrů, s rozběhem až dvojnásobek. Ocas používají při skoku jako kormidlo. Není vědecky potvrzeno, že by se puma vyskytovala v černé barvě.