Křest mláděte zubra, jehož jméno vybere veřejnost, představení a zahájení prodeje nové knihy, slavnostní otevření nového výběhu a zázemí pro surikaty, první narozeniny daňka Daníka a hlavně velká zahradní soutěž o ceny. Osmé narozeniny táborské zoologické zahrady nabídnou v sobotu 24. června 2023 opravdu bohatý program.

Táborská zoo oslaví osmé narozeniny ve velkém stylu. I křtem malého zubra. | Foto: Archiv zoo

„Letošní oslavy osmých narozenin naší zoo budou ve velkém stylu. Návštěvníky čeká opravdu bohatý a zajímavý program. Z něj bych rád zdůraznil hlavně křest zubřího mláděte, jehož jméno naši příznivci mohou stále navrhovat. Pokřtíme také zcela novou knihu o naší zoo, účastníci sobotní oslavy budou první, kdo si ji bude moct koupit. Zapomenout nesmím ani na první narozeniny daňka Daníka, kterého odchovaly naše ošetřovatelky a který se už dávno stal miláčkem všech návštěvníků. Přítomní se podívají na zcela nový výběh pro surikaty, kde tyto drobné a neposedné šelmy získají ještě lepší životní prostor,“ láká k návštěvě mluvčí táborské zoo Filip Sušanka.

Táborská zoo oslaví osmé narozeniny ve velké stylu. I křtem malého zubra.Zdroj: Archiv zooPo celou narozeninovou sobotu se mohou dětští návštěvníci zapojit do velké zahradní hry o zajímavé ceny. „Připravili jsme také vědomostní kvízy a zábavnou soutěž Nakrm zvíře. Chybět nebudou ani oblíbená komentovaná krmení a pro zájemce o netradiční vzpomínku jsme připravili fotokoutek,“ říká Filip Sušanka a dodává, že kompletní program je na webových stránkách táborské zoo www.zootabor.eu/narozeniny-zoo.

Zoo Tábor slaví narození jedenáctého mláděte zubra. Navrhněte mu jméno

„Za osm let od záchrany zoologické zahrady jsme ušli dlouhou cestu. Po záchraně se nám podařilo vybudovat zoologickou zahradu, která zvířatům poskytuje co největší komfort a nejkvalitnější veterinární péči. Naší doménou je rozlehlý přírodní areál s velkými výběhy pro zvířata, která však zůstávají návštěvníkům co nejblíže. Díky tomu jsme se stali jedním z nejnavštěvovanějších turistických cílů celého regionu. Zaměřujeme se na chov a ochranu ohrožených druhů zvířat, proto je naším stěžejním programem návrat zubra evropského do přírody. Odchovali jsme už jedenáct mláďat, která postupně vypouštíme do velkých přírodních rezervací u nás i v Evropě,“ zdůrazňuje ředitel zoo Evžen Korec.