Jako malý dárek od Ježíška budou mít od středy 24. do neděle 29. prosince všechny děti vstup do zahrady zcela zdarma, zatímco dospělým návštěvníkům poskytnou pracovníci na pokladně 20% slevu na vstupném.

„Sváteční období je jako stvořené k procházkám. A pokud je někdo třeba už přesycen světly a hlukem města, poskytuje desetihektarový pozemek s výběhy několika desítek druhů zvířat přímo ideální prostředí ke svátečnímu rozjímání na čerstvém vzduchu,“ říká zástupkyně mluvčího ZOO Tábor Alena Zvěřinová. V období od 25. do 29. 12. bude pro návštěvníky otevřeno od 9 do 16 hodin, na Štědrý den 24. 12. bude táborská zoo otevřena jen do 14 hodin.

O víkendu mohou návštěvníci zažít v táborské zoo mimo jiné i oblíbená komentovaná krmení vybraných druhů zvířat. V sobotu to bude od 14 hodin skupina makaků jávských, v neděli od 11 hodin maskot zahrady tygr ussurijský Rocky a od 14 hodin se zájemci dozvědí spoustu zajímavých informacích u výběhu surikat vlnkovaných.

Filip Sušanka