Táborská zoo je na cestě k objevení klíče k prodloužení života psích mazlíčků

Vybrat si psího mazlíčka nejen podle toho, jak roztomile vypadá, ale také jakého věku se dožije. Zní to jako sci-fi, ale už brzy to nejspíš bude možné. Tento zásadní průlom by mohl způsobit objev výzkumné skupiny z táborské zoologické zahrady. Ta ve spolupráci s Ústavem molekulární genetiky Akademie věd ČR objevila u psů plemene cane corso čtyři geny, které souvisí s dlouhověkostí. Nyní se snaží ověřit, zda se tyto „geny dlouhověkosti“ nachází i v genomu dalších psích plemen. Cílem výzkumu je zásadně prodloužit život psů.

Táborská zoo hledá způsob, jak prodloužit život psů. Zatím umí určit dobu dožití u plemene cane corso (vlevo). | Foto: Evžen Korec