Stavba bude stát bez víceprací přibližně 600 tisíc korun. Vícepráce za krytinu jsou ve výši zhruba 160 tisíc korun. Tato cena bude ještě přičtena k ceně stavby.

Co všechno se na věži udělalo? Podrobnosti sdělil stavbyvedoucí zhotovitelské firmy Patrik Brychta. Proběhla výměna oplechování, přičemž to původní bylo měděné a měď dělala vzhledově „nepříjemné“ skvrny na fasádě. Stavbaři okopali soklovou část věže a znovu ji omítli vhodným materiálem. „Jsou to speciální trassové malty, které regulují vlhkost ve zdivu a prodlužují jeho životnost,“ uvedl stavbyvedoucí.

Velkou pozornost firma věnovala sgrafitům neboli štukovým psaníčkám. Úkolem bylo nezměnit charakter budovy. Dělníci doplnili chybějící části štukové výzdoby, odstranili mechanicky i chemicky probarvení od měděnky, odstranili lišejníky a mechy. Celou fasádu zakonzervovali a zpatinovali.

Sgrafita nejsou historická, existují zprávy, že fasáda na konci 19. století byla bez psaníček. Sgrafitová výzva je na věži od konce 80. let minulého století.

Při revizi celé stavby firma zjistila, že šindelová krytina už je dožilá, musela se vyměnit. Původní byla smrková z počátku 90. let minulého století. Novou krytinu, kterou věž dostala, tvoří modřínové šindele. Životnost by měla být kolem padesáti let. Tesařská konstrukce střechy byly natřeny bezbarvým ochranným nátěrem proti hnilobám, houbám a dřevokazným broukům. V pátek odstranila firma lešení.