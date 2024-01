Tzv. Trafačka samotná se dosud dočkala jen občasného využití. „Odbor kultury už se několik let snaží budovu sezoně, většinou přes léto, nabízet k pořádání různých akcí,“ dodal starosta s tím, že nyní radnice získala stavební povolení na finální podobu objektu.

Historická trafostanice se v budoucnu stane multifunkčním zařízením. „Prostory budou sloužit například jako zkušebny různým souborům a kapelám, také ale k setkávání seniorů či se stane stálou galerií táborského Muzea historické fotografie Šechtl a Voseček,“ přiblížil koncept.

Křižíkova trafostanice v Táboře

Objekt nechal v roce 1902 postavit vynálezce František Křižík jako podružnou elektrickou stanici. Součástí interiéru podle dobových informací byly i kanceláře, sklady, byty a jednopodlažní hala se strojovnou, akumulátorovna a transformační věž. Podružná trafostanice se napojila na hlavní elektrickou centrálu u Lužnice, která proudem zásobovala železniční dráhu do Bechyně, nádraží a město. Trafačka distribuovala zejména proud do osvětlení. Proud z centrály u Lužnice měl 500 voltů, ty se zde dělily na dva krát 240 voltů. Pět let po výstavbě Křižík objekt odprodal městu.