Táborský starosta Štěpán Pavlík v úterý novinářům potvrdil dobrou zprávu. Radní města schválili finální podobu smlouvy s česko-polskou umělkyní Ewou Farnou. „Byli jsme s ní v kontaktu už v covidových letech, kdy dramaturgická rada festivalu doporučila její projekt se symfonickým orchestrem. Tehdy jsme smlouvu neschválili, protože se nevědělo, co se bude v oblasti kultury dít dále,“ popsal.

Výjimečný honorář

Populární interpretka se vrátila do hry na počátku letošního roku. „Zabukovali jsme termín i tzv. předslavičí cenu, věděli jsme, že v dobrém slova smyslu hrozí její vítězství v této anketě. Termín i cena platí, rada souhlasila se smlouvou,“ přiblížil dále s tím, že zpěvačce a jejímu týmu bude náležet odměna ve výši 620 tisíc s DPH.

Ceny vstupenek na Táborská setkání 2024 v předprodeji: základní vstupné (18–64 let) 200 Kč (do 24. prosince) 250 Kč (od 25. prosince do 6. září) 350 Kč (od 7. září 2024) snížené vstupné (žáci a studenti 12–26 let) 100 Kč (do 24. prosince) 150 Kč (od 25. prosince do 6. září) 250 Kč (od 7. září 2024) děti do 11 let, osoby nad 65 let, ZTP, ZTP/P, obyvatelé a podnikatelé v uzavřené zóně zdarma.

Na Táborská setkání jde o mimořádný honorář. „Mnoho let jsme dodržovali pravidlo, že jednotlivý interpret nebo kapela neobdrží více než tři sta tisíc. Ačkoliv vše zdražovalo, nechceme překračovat tento rozpočet na hudební program. Přesto jsme nyní v případě takto významné umělkyně udělali výjimku,“ uvedl Pavlík.

Pořadatele a radní těší, že tato hvězda prvotřídní velikosti vystoupí na hlavním pódiu v sobotu večer. „Nyní už jde o zralou ženu, vzpomínám však, když tu zpívala před 13 lety na dětské letní olympiádě ještě jako dívenka,“ zavzpomínal.

Janek je jistý delší dobu

Před Farnou vystoupí také oblíbený český písničkář a kytarista Janek Ledecký. „Ledeckého jsme měli smluvně podchyceného dříve, smlouvu jsme podepisovali asi na předminulém zasedání rady města. Už je i znám čas jejich vystoupení,“ podotkl starosta.

Ewa Farna.Zdroj: Deník/Vladimír PryčekEwa Farna je polsko-česká zpěvačka, producentka a autorka. Jako čerstvě 13letá debutovala se singlem Měls mě vůbec rád, se kterým se dostala do čela tehdy nejposlouchanějších písní. Její stejnojmenné album získalo s více než 70 tisíci prodanými kusy dokonce dvakrát během jednoho roku status platinové desky. Vyhrála ocenění Objev roku v Českém slavíkovi a o dva roky později se stala vůbec nejmladší držitelkou Slavíka v kategorii Zpěvačka roku, když se umístila na třetím místě. V patnácti letech také vyrazila jako historicky nejmladší zpěvačka na samostatné turné.

Předprodej vstupenek byl podle mluvčího města Luboše Dvořáka spuštěn v pátek 1. prosince. Vstupenky lze zakoupit jako vánoční dárek za zvýhodněnou cenu. Nově budou mít mimo dětí do 11 let a rezidentů vstupné zdarma také návštěvníci starší 65 let a ZTP,“ popsal.

Festival se bude konat v termínu od pátku 13. až do neděle 15. září 2024. Táboráci si při něm slavnostně připomenou kulaté výročí 600 let od úmrtí hejtmana Jana Žižky a 40 let partnerství s německým městem Kostnice. Těšit se lze již tradičně na návrat do 15. století, uskuteční se průvody, slavnostní ceremonie či trhy. Bude hrát středověká i soudobá moderní hudba, ulice Starého města se promění v historické a nebude chybět ani vojenské ležení.

Sobotní program zpestří v 18 hodin vystoupení Janka Ledeckého s kapelou a následně ve 20 hodin koncert hudebníků a zpěvačky Ewy Farne.