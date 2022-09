Večerní program na náměstí ukončí ukrajinská středověká kapela Spiritual Seasons. Ta nahradí původně pozvanou běloruskou kapelu, která si v současnosti odpykává trest za svou účast na protestních demonstracích proti běloruskému prezidentovi Alexandru Lukašenkovi.

Středověké tržiště na Tržním náměstí (18 – 23 hodin) nabídne dobový život, středověkou kuchyni, ohňové show a prodej tradičních řemeslných výrobků. Hudební scéna v Lesoparku Pintovka bude patřit od 21.30 koncertu táborských hudebních těles Peshata a Swind Band Tábor.

Táborská setkání nabízejí možnost koupit rodinnou vstupenku online výhodněji

V sobotu se na Žižkově náměstí představí soubory z partnerských či spřátelených měst, ve 13.30 přijde kostýmovaný průvod, ve 14.30 bude předána Cena města za rok 2022 (in memoriam Bohumilu Smrčkovi a Marii M. Šechtlové) a náměstí bude večer patřit koncertům Michala Hrůzy a kapely Hrůzy, Davida Kollera s kapelou a Karla Kahovce a The Beatles revival.

Děkanská ulice za kostelem Proměnění Páně se promění v Uličku hříchů, na Špitálském náměstí budete moci nahlédnout do lékařského učení husitského kazatele, lékaře a astronoma mistra Křišťana z Prachatic. Nebude chybět ani oblíbený Dětský ráj, tentokrát ve velkém formátu v Holečkových sadech.

Náměstí Mikuláše z Husi zaplní Staročeský jarmark doplněný během celého dne o kulturní program. Na Tržním náměstí najdete Středověké tržiště. Na Velkém šanci budou od 18 hodin šermířská vystoupení, zakončená ve 22.30 Noční ohňovou show. Návštěvníky oblíbený rytířský turnaj začne v 16 hodin na louce pod Holečkovými sady. Lesopark Pintovka obsadí Teen zóna (14 – 18 hodin). V letošním roce nebude v programu scházet ohňostroj, který bude odpálen ve 22 hodin z Jordánské pláže a z pontonů na hladině Jordánu, nabídne tak nečekané světelné efekty a úžasnou show.

V sobotu návštěvníci najdou před budovou Střelnice tradiční Výstavu požární techniky profesionálních hasičů Tábor (10 – 13 hodin). V zahradě Střelnice odpoledne vystoupí Svišti v orchestřišti, Pocta Zuzaně Navarové a Náhodný výběr.

Letošní změnou je, že se po dvou letech bude platit opět vstupné, ale pouze na Žižkově náměstí, kde se odehraje hlavní část programu. Vstupenky lze zakoupit v infocentru na Žižkově náměstí nebo online na stránkách www.taborskasetkani.eu/vstupne. Pro letošní rok město Tábor připravilo novinku v podobě online rodinné vstupenky. Je určena pro rodiny s dětmi ve věku 7–12 let (1–2 dospělí a max. 3 děti). Podmínkou je nákup online vstupenky a děti v této kategorii budou mít vstupné zadarmo. Děti do 6 let zůstávají také zadarmo, bez nutnosti koupě online vstupenky. Základní dvoudenní vstupné je 250 Kč (na místě 350 Kč) a zlevněné vstupné (děti 7-12 let, senioři nad 65 let, ZTP) je 150 Kč (na místě 250 Kč).

Neděle bude ve znamení Dnů evropského kulturní dědictví. Jsou připraveny komentované prohlídky o památníku nacistického popraviště a o Jordánu a táborských kašnách. Na Žižkově náměstí vystoupí Jiří Schelinger Tribute Mladen Djelmo ve 14 hodin a táborská formace Corazón v 16 hodin.

Z nedělního doprovodného programu lze upozornit na výstavu hub v botanické zahradě od 8 do 18 hodin a také na táborskou veslařskou regatu na hladině údolní nádrže Jordán od 10 do 15 hodin, v rámci které bude pokřtěna nová párová čtyřka věnovaná oddílu městem Tábor.

Očekáváné náklady festivalu se mohou vyšplhat až na necelých šest a půl milionu, město poskytne dotaci ve výši dvou milionů.

"V případě, že se Táborských setkání zúčastní 11 tisíc lidí, získáme ze vstupného tři miliony. Pokud by se to nepodařilo, doplatí zbytek město," uvedla vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Radka Šimková. Akci také pomohli sponzoři, kteří věnovali více než jeden milion. Generálním sponzorem je letos společnost C-Energy Planá.

Organizátoři doporučují návštěvníkům zaparkovat v prostoru bývalých kasáren na třídě Kpt. Jaroše či poblíž klokotského kláštera. Do centra pak dojdou pěšky během čtvrt hodiny.

