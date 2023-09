„V neděli se potom vstupné vůbec nevybíralo,“ upozorňuje a odhaduje celkové množství 15 tisíc návštěvníků za celý třídenní festival.

Počasí přálo i množství použitých vratných kelímků je odpovídající. „Letos vše klaplo, indikátorem úspěchu je pro nás i množství umytých kelímků, letos jde o minimálně 15 tisíc,“ dodává s tím, že přišel dostatek lidí, kteří si nakoupili a užili si historický i koncertní program. „I stánkaři byli spokojení,“ popisuje.

Zaujaly novinky

Důležitá je podle ní zpětná vazba. „Co člověk, to názor. Lidé ale hodně chválili dvě nové zóny, katovskou uličku a středověké ležení na Velkém Šanci. Na to máme pěkné ohlasy, těšil je nový program, ukázky řemesel i souboje,“ popisuje Radka Šimková. Plný byl podle ní i dětský ráj, kde trávily spoustu času rodiny s dětmi.

Náměstí naplnily kapely Monkey Business, D. Y. K. a Vojta Dyk a zpěvačka Debbi, na Jordánské nábřeží zase dorazily tisíce diváků jenom kvůli speciálnímu sobotnímu ohňostroji. „Lidem se samozřejmě líbil páteční videomapping na Staré radnici,“ zdůraznila vedoucí odboru kultury.

Největší obavy měl pořadatelský tým z bezpečnosti diváků i účastníků. „Rizikové jsou z našeho hlediska ohňové průvody, show, koně, nezaznamenali jsme žádné větší úrazy či incidenty, což nás také těš. Zvládli jsme i uzavření jordánské hráze,“ zmiňuje Šimková. Na pořádek dohlíželi nejen strážníci, ale i hasiči, vojenští a státní policisté.

Ztrácely se jen mobily a děti

Její slova potvrzuje i tiskový mluvčí táborských strážníků Pavel Šimek. O Táborkách byl ve městě abnormální klid. "Co se týče Táborek skutečně po celou dobu strážníci neřešili žádnou mimořádnou událost," informuje.

Dokument o Táboře vidělo téměř 300 tisíc diváků

"Strážníci ve službě převzali pouze tři nalezené mobilní telefony a ve třech případech v pořádku předali rodičům děti, které se na festivalu ztratily. Sedmiletého chlapce, který se ztratil na Holečkových sadech, jsme našli až u autobusového nádraží," shrnuje Pavel Šimek.

Celoroční program k výročí

Rada města už se zabývala kulturním programem na příští rok. Blíží se totiž výročí úmrtí Jana Žižky a kulatiny přátelství s německou Kostnicí. „Příští rok máme skutečně dvě významná výročí, 600 let úmrtí Jana Žižky, to bude 11. října a slavíme 40 let partnerství s německým městem Kostnice, to bychom neměli minout,“ uvádí starosta Štěpán Pavlík.

Táborská setkání začala. Jan Žižka letos už cestou nabral zpoždění

Chystají pro Táboráky i turisty zajímavý program, konkrétní termíny zatím nejsou dány, ale slavit se má v průběhu celého roku. „Do Kostnice se chystáme na pracovní návštěvu v dohledné době, chceme jim představit chystanou výstavu i koncert, dáme jejím zástupcům zároveň větší prostor na 33. Táborských setkání,“ popisuje.

Vydají čtvrtou knihu

Historik a publicista Zdeněk Vybíral z Husitského muzea dostal také úkol. „Bavíme se s ním o sepsání vzpomínkové knihy o historii partnerství, zda stihne posbírat materiál, vydat ji a kolik by stála její publikace,“ upřesňuje starosta s tím, že by šlo o pokračování úspěšné trilogie Jan Hus, Jan Žižka a Tábor: O městě – pevnosti.

Natočí další dokument

K Žižkovu výročí se snaží uspořádat také symfonický koncert, rekonstrukci historické bitvy a v neposlední řadě navázat na úspěšnou spolupráci s Českou televizí. „Dokument Tábor – sen, město, symbol jsme natáčeli k výročí 600 let města s režisérem a scénáristou Vítem Bělohradským. Byl velice divácky úspěšný. Stále se drží v čele žebříčku v kategorii historických dokumentů,“ zmiňuje Pavlík.

Tábor se vrátil v čase. Setkání nabídla katovskou uličku i středověké lékařství

Filmaři tak chtějí natočit i dokument přímo o Janu Žižkovi. „Měli jsme už první setkání, mohl by to být zajímavý detektivní životopis, pátrání po stopách Jana Žižky od narození do smrti, natáčet by se mělo i v nově otevřeném Archeoskanzenu Trocnov v dobových stavbách, proto požádáme o spolupráci i kraj,“ konstatuje táborský starosta.

Bitva by se mohla odehrávat opět v Klokotech v prostorách u hřbitova někdy v červenci. Koncerty pak v červnu. „Přesné termíny upřesníme v průběhu příštího roku,“ uzavírá Pavlík.