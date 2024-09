Pořadatelský tým sází na tradiční základ, ale každoročně přidává pro návštěvníky nějakou zajímavou změnu. A letos je taháků hned několik. „Lahůdkou pro účastníky bude jistě výjimečný zahajovací ceremoniál v délce 12 minut, kde vystoupí nejen kaskadéři a profesionální šermíři z agentury Merlet, ale průvodcem se stane herec Tomáš Karger v roli kronikáře. Z úst sólisty opery Severočeského divadla Martina Matouška zazní navíc husitský chorál. Letos jsme vsadili také na zlatou slavici Evu Farnou či zpěváka Jana Ledeckého,“ naznačuje starosta Štěpán Pavlík.

Podle Radky Šimkové z odboru kultury a cestovního ruchu tím výčet perliček nekončí. „V sobotu se návštěvníci mohou těšit na novou zbrojnici, podruhé se objeví také katovská ulička a úžasná bude přehlídka partnerských měst v sobotním odpoledním průvodu. Největší delegace přijede z Kostnice, kde se lze těšit na řadu spolků, školy, hasiče i umělce,“ dodává.

Novinkou je také nedělní Modlitba za Tábor, která se uskuteční v zahradě Střelnice v režii táborských církví. Velkolepý má být také ohňostroj nad Jordánem.

Slavnostní průvody po pěti letech provede umělecký spolek Rytíři koruny české z Plzně. Jejich představy Deník už prezentoval dříve zde.

Výjimečná show ušitá na míru

Produkční agentury Merlet Hana Michalová přibližuje slavnostní zahájení v jejich režii, kterého se zúčastní 14 profesionálních kaskadérů. „Jan Žižka byl velký válečník ale také člověk, a na to jsme se zaměřili. Po konzultaci s historikem Zdeňkem Vybíralem ukážeme jeho život od dětství, přes dospívání v muže, až po zrození velkého bojovníka,“ uvádí s tím, že audiovizuální vystoupení naplní také ohňové efekty, dramatická hudba a kouzelné středověké kostýmy a zbraně z největší filmové zbrojnice v Evropě, kterou mají v pražských Letňanech. „Na konci promluví sám Žižka, ožije jeho socha na Žižkově náměstí a všem předá důležité poselství,“ naznačuje Michalová.

Celé originální vystoupení je šité Táboru na míru a nikdo ho ještě neviděl. „Na podiích vystupujeme výjimečně, je to pro nás čest. Pro tuto příležitost jsme vybrali ty nejlepší herce, vše bude navíc propojeno se dvěma obrazovkami. Diváci se mohou těšit nejen na světový historický šerm, získali jsme navíc práva na film Jan Žižka i Proti všem. Je to takové zamyšlení nad jeho životem, do těch několika minut jsme nacpali hrozně moc. Skládala se mimo jiného nová hudba pro pyromuzikál, který vše uzavře z městské budovy na náměstí čp.11,“ dodává Michalová a prozrazuje, že objevit se mají i zvláštní symboly na nebi.

INFOBOX: Společnost Merlet vznikla už v roce 1987, od té doby se účastnila svými choreografiemi na více než 100 různých filmech, podílela se například na světových snímcích Troja, Letopisy Narnie, Johanka z Arku či české pohádce Peklo s princeznou nebo příběhu hraběnky zvané „Čachtická paní“, pod názvem Bathory.

Město letos opět na festival počítá s výdaji od 7,5 do 8 milionů. „Příjmy nepřekročí pět milionů, z rozpočtu se obvykle doplácí kolem 2,5 milionu. Očekáváme kolem 12 tisíc platících, děti do 11 let mají vstup zdarma a letos nově neplatí ani senioři starší 65 let a držitelé průkazů ZTP a ZTP/P,“ dodává Radka Šimková s tím, že levnější vstupné v předprodeji, lze koupit už jen do páteční půlnoci (6. září).

Podrobný program lze najít na oficiálním webu akce.

Uzavřená zóna v centru bude stejného rozsahu jako loni. Do areálu festivalu bude možné procházet přes 15 různých bran, zájemci mají přijít nejlépe pěšky a s předstihem a raději si vybírat ty méně vytížené průchody, například u Střelnice, v Klokotské ulici či u Velkého Šancu.

Organizátoři kvůli velkému pohybu osob doporučují řidičům ze vzdálenějších míst parkovat na odstavných parkovištích; zejména u nádraží, bazénu, zimního stadionu, ve vnitrobloku Dvorce a podobně. Parkoviště Centrum pod Střelnicí bude vyhrazeno pro rezidenty ze Starého města, kteří na zmiňovaný víkend pro tyto účely obdrží parkovací karty.

Představení nového zahajovacího ceremoniálu 33. ročníku Táborských setkání, hovoří vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Radka Šimková. | Video: Deník/Lenka Pospíšilová