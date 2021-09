Od pátku do neděle se vlády nad městem opět ujmou hejtman Jan Žižka a jeho věrní. Symbolické vedení města jim v pátek večer předá starosta Štěpán Pavlík. Ještě před ohňovou show si budou moci návštěvníci poslechnout loni vytvořenou verzi husitského chorálu Ktož jsú boží bojovníci v podání Táborského symfonického orchestru Bolech pod taktovkou tureckého hudebníka a skladatele Erena Başbuğa. Zároveň je doprovodí rocková kapela a pěvecký sbor.

Připravit dramaturgii tak rozsáhlé a organizačně náročné akce bylo podle vyjádření vedoucí městského odboru kultury a cestovního ruchu Radky Šimkové velmi složité. Podmínky, za jakých se festival v koronavirové době může konat, se totiž neustále měnily. „Na začátku května jsme téměř nedoufali, že by se festival mohl konat. Během května a června jsme program postupně zvětšovali, jak se uvolňovala opatření,“ uvedla Radka Šimková.

Už loňský 29. ročník festivalu Táborská setkání s podtitulem 600 let na hoře Tábor čekal výrazně odlišný režim od předchozích let. Na Žižkově náměstí tehdy chybělo pódium, nahradily ho stylizované trhy, které se táhly až k Tržnímu náměstí a náměstí Mikuláše z Husi.

„Letos jsme se odvážili udělat opět hlavní stage na Žižkově náměstí, a to díky tomu, že se postupně začaly uvolňovat počty lidí, kteří mohou na kulturní akci,“ upřesnila Radka Šimková s tím, že konečné rozhodnutí padlo teprve během července. V tomto směru se tedy festival vrací opět k tradičnější podobě z posledních let.

„Stejně jako minulý rok, tak i letos se nebude platit vstupné. Návštěvníci se ale budou muset obejít bez oblíbených průvodů a vystoupení souborů z partnerských měst,“ doplnil mluvčí radnice Luboš Dvořák.

Vedení města zároveň ujistilo, že festival bude respektovat veškerá protipandemická opatření ministerstva zdravotnictví, která se týkají boje proti šíření covidu-19. „Vzhledem k tomu, že nemáme na festivalu vstupné, nemusíme kontrolovat dodržování protipandemických opatření. Přesto je třeba zdůraznit, že je u účastníků může kontrolovat krajská hygiena,“ uvedla Radka Šimková.

Pro účastníky festivalu, kteří v den konání akce nebudou splňovat podmínky dle aktuálního nařízení, bude k dispozici testovací místo na Křižíkově náměstí u sochy Brána času. Na tomto místě budou mít návštěvníci festivalu možnost se otestovat antigenním testem. Cena testu bude 100 korun.

Program 30. ročníku Táborských setkání, která mají od založení ve vínku slogan „Potkat se, poznat se, porozumět si“, bude i přes omezení velmi bohatý. Festival zahájí v pátek v 19 hodin na Žižkově náměstí středověká táborská kapela Elthin. Podrobný program festivalu a aktuální informace najdete na webu www.taborskasetkani.eu.

Novinkou programu bude v pátek hudební scéna v lesoparku Pintovka. V sobotu se uskuteční slavnostní předání Ceny města Tábora za roky 2020 a 2021 Zdeňkovi Vybíralovi, Janu Stachovi a Vítězslavu Dohnalovi a mimořádné udělení Ceny města Tábor za rok 2021 táborským zdravotníkům. „Je mi ctí, že budeme moci ceny předat za přítomnosti občanů a návštěvníků Tábora, a společně tak sdílet vděk za prospěšné konání všech oceněných,“ řekl starosta Tábora Štěpán Pavlík.

V letošním roce se do programu vrátí ohňostroj, který bude odpálen v sobotu ve 22 hodin. U příležitosti jubilejního ročníku vydá město Tábora v elektronické i papírové podobě almanach, který bude obsahovat vzpomínky pamětníků, zakladatelů festivalu, pohledy táborských osobností na význam akce, fotografie a plakáty z jednotlivých ročníků.

Ve Vodárenské věži se návštěvníci mohou těšit na výstavu plakátů z třicetileté historie Táborských setkání. Přímo na výstavě se uskuteční hlasování o nejhezčí plakát.

PROGRAM:

Festival zahájí v pátek v 19 hodin na Žižkově náměstí středověká táborská kapela Elthin. Ve 20 hodin zazní loni vytvořená verze chorálu v podání Táborského symfonického orchestru Bolech pod taktovkou tureckého hudebníka a skladatele Erena BAŞBUĞA. Táborská taneční skupina CODA vystoupí s představením „Střípky 600 let města na ostrohu“. Ve 21 hodin vypukne velkolepá ohňová show nazvaná Ohňový Tábor, kdy síla a živelnost ohně bude protkána jemnou ladností a elegancí. Show plná tance, akrobacie, okouzlujících kostýmů bude kombinována s pyrotechnikou a zakončena pekelným infernem. Během tohoto ceremoniálu bude předána vláda nad městem hejtmanovi Janu Žižkovi. Ve 22 hodin zakončí páteční program kapela Hradišťan s Jiřím Pavlicou.



Novinkou programu bude v pátek hudební scéna v lesoparku Pintovka, kde zahrají kapely Znouzectnost (20 hodin) a Peshata (21.30 hodin). Na Tržním náměstí bude během celého festivalu tržiště s prodejem tradičních lidových výrobků, doplněné o živá hudební vystoupení.



Na sobotu je připravena druhá letošní novinka, a to Ulička podsvětím v Děkanské ulici za děkanským kostelem Proměnění Páně (10–17 hodin). Na Špitálském náměstí budou moci návštěvníci nahlédnout do lékařského učení husitského kazatele, lékaře a astronoma mistra Křišťana z Prachatic. Středověký špitál tu bude působit od 10–17 hodin.



Na náměstí Mikuláše z Husi rodiny s dětmi najdou v sobotu od 10–17 hodin Dětský plácek plný historických atrakcí, soutěží, her, pohádek a pořadů pro celou rodinu. Z náměstí Mikuláše Husi lze vyrazit na Stezku mladého práčete přes Holečkovy sady až do Tismenického údolí. Cestou budou děti plnit úkoly a v dobovém ležení je slavný husitský vojevůdce pasuje na svá práčata.



Náměstí T. G. Masaryka před zemědělskou školou na Novém městě obsadí v sobotu v čase od 14–19 hodin Bajkeři (BMX show, půjčování kol, slalom, kladina a volné jízdy veřejnosti).



Na Žižkově náměstí ve 14 hodin zavede diváky soubor Bolech do světa filmových melodií, v 16 hodin ho vystřídá Swing Band Tábor. V 18 hodin vystoupí ANETA LANGEROVÁ, ve 20.30 hodin DASHA A SÓLISTÉ MOONDANCE ORCHESTRA. Na závěr zahraje Flamengo reunion session.



Ve 20.10 hodin se uskuteční slavnostní předání Ceny města Tábora za roky 2020 a 2021 PhDr. Zdeňkovi Vybíralovi, PhD, Ing. arch. Janu Stachovi a Mgr. Vítězslavu Dohnalovi a mimořádné udělení Ceny města Tábor za rok 2021 táborským zdravotníkům prostřednictvím Nemocnice Tábor a Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje.



V letošním roce se do programu vrátí ohňostroj, který bude odpálen v sobotu ve 22 hodin z Jordánské pláže (Sokolské plovárny). Sobotní nabídku obohatí před Střelnicí tradiční výstava požární techniky profesionálních hasičů Tábor (10–13 hodin). V zahradě Střelnice odpoledne vystoupí Soul Sisters, Tarapaca Jazz. Od 20.30 hodin vystoupí Karel Kobližka a Eva Emingerová se Vzpomínkou na Ivana Smažíka. V hradebním prostoru Velký šanc se budou od 18 hodin konat šermířská vystoupení, která zakončí ve 22.30 hodin Noční ohňová show.



I neděle bude programově rozmanitá. Na náměstí Mikuláše z Husi zahrají Keramička (10 hod.) a Muzikanti Jižních Čech (15 hod.). Zahrada Střelnice bude hostit koncert VLADIMÍRA MERTY A BANDU (14 hod.) a táborské Sviště v orchestřišti (16 hod.). Atmosféru tržiště na Tržním náměstí zpestří Dei Gratia a Elthin. K nedělnímu programu patří již léta neodmyslitelně Dny evropského kulturního dědictví. Je připravena například procházka po Křížové cestě, koncert v kostele Sv. Filipa a Jakuba, komentovaná prohlídka v Galerii U Radnice a Lichodílna v Galerii 140.