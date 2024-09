Festival Táborská setkání oznámil zvýšení očekávaných výdajů na 8,647 milionu korun, což je o 340 tisíc korun více než v upraveném rozpočtu. Informoval o tom po zasedání rady mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák.

Pokračoval, že radní schválili rozpočtové opatření spočívající v převodu peněz na zajištění festivalu ve výši 340 tisíc korun uložených ve Fondu rezerv a rozvoje z minulých ročníků.

"Pozitivní zprávou ale je, že plnění od sponzorů je letos o 400 tisíc korun vyšší než loni. Náklady na festival meziročně stoupají. Důvodem jsou změny podmínek u dohod o provedení práce," naznačil Luboš Dvořák a uvedl položky navyšující rozpočet festivalu.

Patří k nim příplatky za práci v noci, o víkendu, ve svátek, dražší jsou práce Technických služeb Tábor, a to o 220 tisíc korun, ozvučení o 229 tisíc, ubytování oficiálních delegací a souborů o 80 tisíc, o 115 tisíc více půjde na mimořádný ceremoniál k výročí úmrtí Jana Žižky, bezpečnostní agentura o 98 tisíc, on-line kontrola a prodej vstupenek o 30 tisíc či pronájem kostýmů o 66 tisíc korun.

V pátek večer ozáří Žižkovo náměstí ohňový průvod s hejtmanem Janem Žižkou. Poté bude následovat slavnostní audiovizuální, světelná a ohňová ceremonie, která bude vyprávět o zrození, životě a skonu slavného husitského hejtmana a neporaženého vojevůdce Jana Žižky.

Sobota nabízí kromě festivalových stálic, jako jsou historický kostýmovaný průvod, Středověké tržiště, Katovská ulička, Ulička chudiny, Táborský jarmark na nám. Mikuláše z Husi, Dětský ráj nebo ohňostroj nad Jordánem, i novinku v podobě historické Zbrojnice na Špitálské náměstí. Velký šanc se opět promění ve Středověký Tábor, který nabídne dobové ležení s ukázkami historických řemesel a šermířskými vystoupeními.

Hudebními hvězdami večera budou Ewa Farna od 20 hodin a Janek Ledecký od 18 hodin na Žižkově náměstí.

Zlatý hřeb večera - Ewa Farna:

V neděli bude možné navštívit vybrané táborské památky v rámci Dnů evropského dědictví oživené drobným doprovodným programem. V zahradě Střelnice proběhne odpolední koncert skupiny Vltava. Celý festival ukončí Modlitba za Tábor, kterou připravují táborské křesťanské církve.

Ceny vstupného na Táborská setkání 2024

Základní (od 18 do 64 let) 350 korun (do 6. září 250 korun)

Snížené (žáci a studenti od 12 do 26) 250 korun (do 6 září 150 korun)

Cena dvoudenní vstupenky zůstává stejná jako v roce 2023, a to díky příspěvku města i finanční podpory partnerů. Drtivá část předprodeje se děje online, nákup v hotovosti nebo bezhotovostně v dny konání festivalu bylo možné jen ve stánku na Křižíkově náměstí.

Vstupné neplatí děti do 11 let, osoby starší 65 let, držitelé ZTP, ZTP/P, obyvatelé a podnikatelé v uzavřené zóně.