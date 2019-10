To se letos uskutečnilo od 15. do 30. září prostřednictvím on-line dotazníku na www.survio.com a prostřednictvím tištěných dotazníků dostupných v infocentru na Žižkově náměstí a na stanovištích u památek během nedělního programu European Heritage Days (EHD, Dny evropského dědictví, 15. září 2019).

Průzkumu se zúčastnilo 402 respondentů, kteří odpovídali na 11 otázek. Nejvíce respondentů oslovil příspěvek na facebookovém profilu Město Tábor – Festival Táborská setkání.

Z dotazníků vyplynulo, že většina respondentů se účastní festivalu každý rok (54,9 %), případně opakovaně – často devětkrát a vícekrát (34,1 %), jde tedy především o pravidelné návštěvníky.

Tři čtvrtiny z Tábora a okolí

Nejčastěji jsou účastníci z Tábora a blízkého okolí (75,8 %), př. ze vzdálenosti do 100 km (13,5 %) a jejich věkové rozpětí se pohybuje od 16 do 50 let (83,7 %). Většinou se o Táborských setkáních dozvěděli z plakátů a propagačních materiálů (42,3 %), od svých přátel a známých (38,3 %) a z internetových stránek (24,6 %). V dotaznících lidé často poznamenali, že se o „Táborkách“ zkrátka ví, protože se konají ve stejnou dobu každý rok. Vysoký podíl (81 %) dotazovaných si myslí, že by se měl festival pořádat každý rok, 16,7 % by pak uvítalo, kdyby se konal jednou za dva roky.

Hitem byla skupina Quennie

Z letošního ročníku festivalu účastníky dotazníku nejvíce zaujal ohňostroj, dále koncerty, zejména skupina Queenie, kostýmované průvody a trhy. Často také zmiňovali žebráckou uličku, středověký špitál, rytířský turnaj, fotbal mnichů, ponožkovou bitvu a šermířská vystoupení. Výrazná většina z nich ocenila zavedení vstupného jen na Žižkovo náměstí (74,9 %). V připomínkách zaznělo, že by měly být celé slavnosti zdarma, ale i to, že mnohý účastník si vstupenku automaticky kupuje každý rok bez ohledu na program. Kritika vstupného se objevila z řad turistů, kteří nepřijeli na slavnosti, ale bez zaplacení vstupného se nemohli dostat na Žižkovo náměstí.

Několikrát se v dotazníku objevila stížnost, že v rámci EHD nebyl automaticky vstup do muzeí zdarma.

Vratné kelímky s výhradami uspěly

Letošní novinkou byly také vratné kelímky: 82,4 % respondentů ocenilo jejich zavedení, měli však připomínky, že je nepoužívaly všechny stánky a restaurace, že brzy nebyly k dostání ty s motivem Táborských setkání. Další výhrada mířila k tomu, že nebylo možno použít vlastní kelímek a někteří návštěvníci měli potíže s vracením. Další otázka zjišťovala, bez čeho si respondenti neumí festival představit, přičemž měli možnost vybrat více odpovědí. Jako dominantní se ukázaly kostýmované průvody (75,4 %), tržiště (64,2 %), koncerty současné hudby (47,3 %) a ohňostroj (41 %). V připomínkách lidé často zmiňovali, že si festival neumí představit bez účinkování místních skupin a setkávání s přáteli.

Návrhy k nočnímu průvodu

V předposlední otázce měli respondenti možnost napsat připomínky a návrhy k příštímu ročníku festivalu. Nejvíce připomínek směrovalo ke zlepšení průvodů – v nočním průvodu přidat více pochodní, bubnů, zpěvu, udělat ho hlasitější, více zapojit diváky do průvodu a zajistit zhasnutí výloh obchodů. Nejčastější připomínkou bylo vrátit průvod do rukou táborských spolků, zrušit smrtky, ze kterých byly malé děti vyděšené, posunout začátek nočního průvodu na dřívější hodinu kvůli dětem, které jsou večer unavené. Lidé dále navrhují prodloužit noční průvod, udělat ho bohatší, akčnější, s účastí partnerských měst: zařadit více koní, vozů, šaška, žebráky.

Organizátoři by měli dovolit lidem, aby se mohli účastnit i pátečního večerního průvodu, zlepšit organizaci, ohlídat výběr kostýmů (zakázat tenisky k historickým šatům atd.), vznikl i nápad zřídit kostýmovou radu a eliminovat tím nedobové prvky v průvodu, zrušit platbu za půjčení kostýmu (zachovat jen vratnou kauci).

Zlepšit dobovou atmosféru

Objevil se i návrh vynechat komentáře moderátora při průvodu na Křižíkově náměstí (kazí prý atmosféru), zvážit jiného moderátora, moderátor podle některých respondentů letos nevyvolával jména táborských skupin v průvodu. Jiný podnět chce vynechat z průvodu armádu. Hodně se volalo po zlepšení dobové atmosféry (více slámy, kostýmů, dobové hudby – Dei Gratia, Ginerva, Klíč), po obměně stánků na tržišti (více občerstvení), zvýšení jejich počtu a rozptýlení do uliček Starého Města. Zazněl i podnět na prodloužení „otevírací doby“ trhů, rozšíření programu ke Kotnovu, návrat videomappingu, výběr lepší kapely (i tvrdší žánr), zajímavější zahajovací ceremoniál, úroveň a dostupnost WC, zrušení ohňostroje, nedělat ohňostroj nad Jordánem, ale vrátit ho na náměstí. Někdo chce bohatit program (každý rok je stejný), ztišit koncerty na Žižkově náměstí (jsou nahlas, lidé si nemohou povídat), zajistit více košů, směrovky na záchytná parkoviště, směrovky po Starém Městě.

Na závěr respondenti odpovídali, zda by doporučili návštěvu Táborských setkání svým přátelům a známým: kladně odpovědělo 85,7 % dotazovaných.