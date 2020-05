Letošní již 29. ročník tradičního festivalu Táborská setkání s podtitulem 600 let na hoře Tábor čeká výrazně odlišný režim od posledních ročníků. Na Žižkově náměstí bude chybět pódium, nahradí ho stylizované trhy, které se potáhnou až k Tržnímu náměstí a náměstí Mikuláše z Husi.

Podle mluvčího radnice Luboše Dvořáka by program měl být rozdroben do desítek menších scén. „Důvodem je to, aby nedocházelo ke kumulování návštěvníků a k porušování opatření, které stanovuje maximální počet osob na stejné akci ve stejný čas,“ vysvětlil.

Podle starosty Štěpána Pavlíka bude možné i díky rozdílným programům na různých místech města regulovat počet osob na jednotlivých akcích. „Když si pomůžeme terminologií z oblasti filmu, letošní Táborky se uskuteční jako Blízká setkání místního druhu,“ upřesnil starosta.

Podle radního Jiřího Fišera může letos jít o zdařilý ročník, ačkoliv ho ovlivní koronavirová pandemie. Připomněl, že v minulosti extrémně deštivé či větrné počasí také zrušilo velkou část programu, a přesto se na tyto ročníky Táborských setkání hodně vzpomíná.

Podle jeho názoru lze letošní program chápat i jako návrat ke kořenům před téměř 30 lety, kdy festival začínal. „Další motivací, proč chceme Táborská setkání zorganizovat, je podpora místních podnikatelů,“ uvedl Jiří Fišer.

Podle spoluzakladatele festivalu Petra Nůska by mu návrat ke kořenům rozhodně prospěl. „Věřím, že si Táboráci vezmou slavnosti ještě více za své, dobře se pobaví a probudí v sobě hrdost na historii města, která není jen lokální, ale evropská,“ uvedl a připomněl i tradiční pojetí festivalu.

„K tomu mimochodem patří i to, že se představitelé města po celou dobu trvání slavností nesvléknou z husitských kostýmů,“ zdůraznil.

Vedení města se chystá oslovit právě i provozovatele Housova mlýna. „Pokud bych se měl na přípravě Táborek podílet, měla by tomu předcházet důkladná diskuse, při které bychom si ujasnili, jaké pojetí slavnosti vlastně máme na mysli,“ reagoval Petr Nůsek.

Na novém konceptu festivalu už skoro rok pracuje dramaturgická rada Táborských setkání. Bude však využit až v roce 2021, při konání jubilejního 30. ročníku.