Vyřídí platbu řady poplatků

Zatím samospráva pořídí jeden automat, po osvědčení zvažuje nákup dalších, které by ráda umístila do lokalit nevětší koncentrace osob. „Tento první bude v budově Tabačky, kde je hojně využívaná pokladna na různé poplatky za vydávání pasů, občanských a řidičských průkazů, profesních průkazů, za přihlášení vozidel, vydání živnostenských listů, rybářských lístků, kolaudací a podobně,“ přiblížil Štěpán Pavlík s tím, že zvládne vyřídit až stovku různých poplatkových transakcí. Využívat se bude moci v otevírací době budovy.

Jak automat funguje? Lze vidět například na ilustračním videu městské části Praha 2 zde:

„Podobnou službu bychom časem chtěli nabídnout i v centru, například v budově bývalé pošty na Žižkově náměstí, kterou nyní vlastníme,“ zmínil další zvažovanou lokalitu.

Časem i bez návštěvy úřadu

Jak doplnil tajemník Městského úřadu Tábor Lubomír Šrámek, poplatkový automat by mohli lidé začít využívat po novém roce. „Dopředu k tomu určitě připravíme nějakou vysvětlující kampaň, připravíme jednoduché materiály, letáky s vysvětlením, co to umí a jak se to chová. Na Tabačce je vybíráno značné množství poplatků, slibujeme si od přístroje usnadnění práce a zlepšení komfortu rychlého odbavení pro občany,“ míní.

I podle něj jde o přípravu na elektronizaci veřejné správy. „Jde o zjednodušování placení veškerých poplatků a umožnění získávání dokladů elektronickou cestou. Zvažujeme i umístění na našich sídlištích, kde by se přes automaty mohly platit různé poplatky, aniž by občané museli navštívit úřad,“ dovysvětlil Šrámek. Dodal také, že pořízení přístroje v žádném případě neznamená propouštění úředníků.

Osobně si myslí, že půjde o vylepšení pro občany. „Těšíme se na zkoušku v ostrém provozu a doufáme, že to všem ulehčí práci a ušetří čas,“ podotkl tajemník. Automat vypadá podobně jako bankomat s ovládacími prvky a displejem, jen disponuje různými funkcemi. „Důležitý je software a měnič bankovek, určitě připravíme i veřejnou prezentaci,“ uvedl Lubomír Šrámek.

Možná náhrada poštovních služeb

Současně zástupci města Tábora jednají s firmou, která se zabývá podobnými službami jako pošta. „Jednáme s firmou, která umí vyřídit různé poštovní služby formou takových boxů. Konkrétně jde o odesílání a přijímání balíků, dokonce přijímání doporučených dopisů, kdy umí identifikovat občana v noci i ve dne, a tak by bylo možné si tyto služby vyřídit alternativním způsobem,“ prozradil starosta s tím, že boxy by rádi kromě náměstí měli například na Pražském sídlišti a sídlišti Nad Lužnicí.