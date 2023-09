Alkohol, řev i odhalování

Problémy v lokalitě potvrdily dvě ženy. „Teď je tu relativně klid, schází se tu ale bezdomáči. Znečišťují to tu exkrementy a močí, na rohy i stromy. V posledním vchodu žije několik cizinců, je to tady hrozné,“ komentovala jedna.

O petici věděly, ale v době podepisování byly prý mimo město. „Určitě bychom ji také podepsaly, ale byly jsme na dovolené. Přivítaly bychom rozšíření bezalkoholní zóny, nebo častější kontroly strážníků. Dělají tu skutečně bordel i do noci, nezřízeně pijí, pak hlučí a všude tady močí. Jedna ta bezdomovkyně se tu válela i nahá. Děti, co tu pobíhají, se na to musejí dívat,“ dodává druhá z obyvatelek tzv. Kopečku.

Jen pět stížností

Situaci pro Deník zhodnotil i mluvčí táborských strážníků Pavel Šimek. Podle jeho slov to není tak tragické. „Svodka městské policie eviduje od počátku roku pouze pět stížností na chování bezdomovců v této lokalitě, kde se čas od času pohybuje skupinka nám dobře známých pěti osob. Ve všech řešených událostech se jedná pouze o tyto jedince, pouze v jednom případě jich bylo na místě všech pět, jinak byli na místě dva maximálně tři,“ podotýká.

Všechny stížnosti strážníci zaznamenali v denní době, k rušení nočního klidu nedošlo. „Ve všech případech postačilo vykázání z místa, nebyl zde řešen žádný přestupek nebo trestný čin,“ uvedl Šimek s tím, že proto se městská policie nepřiklání k rozšíření obecně závazné vyhlášky (OZV) o požívání alkoholu na veřejných prostranstvích. „Můžeme však v lokalitě provádět častější kontroly,“ dodává mluvčí strážníků.

Nechávají vše odborně posoudit

Petice podle starosty Štěpána Pavlíka hovoří o nárůstu počtu případů porušování veřejného pořádku v nočních hodinách. „Lidé, kteří ji podepsali, navrhují řešení rozšířením protialkoholní vyhlášky města na toto území. Petici jsme postoupili komisi pro bezpečnost a prevenci kriminality, která se tím zabývá a vše náležitě posoudí. Proces je zdlouhavý, může trvat i několik týdnů,“ vysvětlil s tím, že ale občany bude radnice samozřejmě informovat o výsledcích setření.

V Táboře je podle vyhlášky č.3/2014 zakázáno užívat alkohol na těchto podrobně vymezených veřejných místech: Blanické předměstí, Pražské sídliště, centrum včetně Jordánského nábřeží, třídy 9. května, náměstí TGM, Křižíkova náměstí, také sídliště Nad Lužnicí mimo jiné v areálu Komora, u Kauflandu, u Tesca a Stop Shopu. Celé grafické vymezení lze vidět v přiložené galerii. Dozor provádí Městská policie Tábor. Osoby porušující vyhlášku jsou předávaný ke správnímu řízení podle zákona o přestupcích. Lze je řešit napomenutím, pokutou, propadnutím věci, zákazem činnosti. Zdroj: OZV č. 3/2014 Tábor a zákon č. 200/1990 Sb.