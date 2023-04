"Ještě nám ale zbývá stávající objekt pódia. Již loni jsme se společně s architekty a akustiky zabývali návrhem podoby střešního pláště," upřesnil. Současná podoba pláště je totiž podmínkám koncertů nevyhovující. "Před koncerty se vždy musela navěsit do podhledů plátna, která zvuk utlumila. Technické služby je vždy pověsily a po skončení koncertu zase musely sundat," dodal starosta.

Zdroj: Deník/Jiří Dintar

V plánu je proto výměna nynějších značně sešlých polykarbonátových desek za nové opláštění. To by kromě ochranné a estetické funkce mělo plnit také požadavky zvukařů kapel. "Nový plášť bude jednak působit hezky, a zároveň bude také plnit zvukoizolační funkci," vysvětlil.

Lesopark Pintovka nově nabízí cyklistům dvě singltrekové tratě za 800 tisíc

Do rekonstrukce se radnice chystá pustit co nejdříve, zatím ji brzdí nutnost sehnat zvukoizolační desky. Opravu bude realizovat firma Památky Tábor. "Předpokládáme, že k ní dojde v průběhu června," upřesnil Štěpán Pavlík. Vyjít by měla na necelého jeden a čtvrt milionu korun bez DPH.

Jedni z prvních, kteří přišli s nápadem na revitalizaci, byli táborští piráti. „Před několika lety jsme si nechali vypracovat dvě malé studie, jak by areál mohl do budoucna vypadat,“ potvrdil již dříve místostarosta Martin Mareda. Rekonstrukci pódia vítá. "Bude skvělé, když se na Pintovku znovu vrátí kulturní život. Toto místo si rozhodně zaslouží oživit," uzavřel.

Lesopark Pintovka

Podle Štěpána Pavlíka by mohlo být nové opláštění pódia hotovo ještě před začátkem prázdnin. "V létě by se zde už mohly konat kulturní akce," věří starosta.

Radost z plánované opravy mají i místní. "Chodíval jsem sem na country vystoupení, ale to už je víc než patnáct, možná dvacet let. Je ostuda, jak to tu poslední léta vypadá. Pokud se rekonstrukce povede a místo zase ožije, bude to jen dobře," myslí si Táborák Petr Kučera, kterého jsme na Pintovce potkali při venčení psa.

Pintovka se už brzy dočká nového zastřešení pódia

Pintovku si v současnosti oblíbili také cyklisté. Město Tábor pro ně před dvěma lety vybudovalo dvě singltrekové tratě. Výhledově by měla vzniknout i další trať pro pokročilé cyklisty. Tratě se nacházejí v lesním terénu mezi restaurací Pintovka a městem. Investice vyšla městský rozpočet na zhruba 800 tisíc korun.