Výrazně lepší a bezpečnější provozování zdravotních služeb pro psychiatrické pacienty nabízí nový pavilon táborské nemocnice. Dosud využívaná budova neumožňovala poskytování péče v potřebném rozsahu.

Táborská nemocnice získala novou psychiatrii za 173 milionů. | Foto: Deník / Radka Doležalová

Novou stavbu ocenila hejtmanka Ivana Stráská. „Museli jsme najít správnou rovnováhu mezi tím, co by chtěli odborníci a tím, co lze realizovat. Zároveň jsme si byli vědomi toho, že moderní pojetí psychiatrie vyžaduje úplně jiné podmínky, než mají, respektive měla ta naše stará zařízení. A tady se to opravdu povedlo na výbornou,“ uvedla s dodatkem, že na projektu restrukturalizace psychiatrické péče pracovali od roku 2009. Do budovy se přesune i AT ambulance z polikliniky Světlogorská a bude ji využívat i nestátní organizace Fokus.