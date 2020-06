Zdroj: Deník / Lenka PospíšilováOdběrové centrum vzniklo v upravených prostorách přízemí polikliniky Světlogorská 2764 v Táboře. Slavnostní otevření se uskuteční v pátek 10. června pro veřejnost od 12 do 14 hodin.

Dárci krve z Tábora a okolí jistě uvítají otevření odběrového centra v Táboře, nebudou již muset dojíždět do okolních měst. Odběrové centrum pro dárce bude fungovat každý čtvrtek. Odběry krve budou dárcům prováděny od 7 do 10 a od 12 do 15 hodin.

Případní zájemci se mohou předem registrovat na webových stránkách nemocnice – oddělení – odběrové centrum, na telefonním čísle 770 169 347, nebo na emailové adrese darujkrev@nemta.cz.

Odběr krve je bezplatný. Spolu s Českým červeným křížem se na všechny dárce těší tým pracovníků odběrového centra Nemocnice Tábor.