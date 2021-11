Až do středy 10. listopadu najde veřejnost v táborské knihovně v Jiráskově ulici výstavu ke 100 letům volejbalu. Expozice představuje deset panelů, které mají na šířku 100 cm, na výšku, i s podstavcem, 2,5 metru.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Redakce

Panelů je deset, co kus, to 10 let volejbalu. Výstavu domluvil s Českým volejbalovým svazem Volejbal Tábor.