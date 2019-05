Ředitelka táborské knihovny Eva Měřínská nám sdělila, že v zimě knihovnu potrápily technické problémy, které se objevily na toaletách v přízemí budovy. Proto ještě v tomto roce přistoupí k jejich opravám, které budou financovat z rozpočtu knihovny. „Rádi bychom zpříjemnili i A-klub, který k nim přiléhá,“ doplnila. Projekt je zatím v počáteční fázi, proto Eva Měřínská nedokázala odhadnout, na kolik tato dílčí rekonstrukce vyjde. Provozu knihovny se opravy v určité míře dotknou. „Omezení se ale pokusíme minimalizovat,“ uzavřela.

CELKOVÁ REKONSTRUKCE

Město jako zřizovatel knihovny plánuje její rozsáhlejší přestavbu, která podle některých odhadů měla začít už v příštím roce a vyjde zhruba na 50 milionů korun. Podle starosty Tábora Štěpána Pavlíka ale k opravám nedojde tak rychle, ačkoliv se projektem přestavby město stále zabývá. Pracovní skupina sbírala náměty ke studii, kterou už dříve vypracoval architekt Jan Stach. V únoru se sešly připomínky veřejnosti i odborníků a mluvilo se o více variantách rekonstrukce včetně zcela nové stavby.

„Místo, kde sídlí knihovna nyní, má určitý genius loci. Proto budeme pracovat se stavbou, která tam nyní je,“ řekl starosta.

Teď se podle Štěpána Pavlíka řeší, zda jen nastavit dvorní křídlo a změnit sklon střechy tak, aby vyhovoval okolním stavbám a příliš jim nestínil, nebo se bude bourat víc a vytvoří se větší prostor, který knihovna potřebuje. Přestavbou budovy se bude skupina ještě zabývat. Možná také dojde k přidružení paralelní studie, která by navrhla novostavbu směrem do dvora. „Chceme to dobře vymyslet a naprojektovat a třeba pak paralelně potkáme nějakou dotaci,“ dodává starosta s tím, že peníze na přestavbu zatím vyhrazeny nejsou.

OHLASY ČTENÁŘŮ

Pracovníci knihovny na podzim loňského roku oslovili čtenáře, aby zjistili, co je nejvíce těší a co naopak postrádají. S největší kritikou se podle mluvčí knihovny Kateřiny Šímové setkaly již zmíněné toalety a prostory v přízemí. „Záchody jsou zde zdarma a lidé se na nich chovají různě. Podle toho to tam také vypadá,“ popsala.

Přízemí lidé v anketě přirovnávali k „průchoďáku“ nebo k „čekárně na nádraží“. „Je to problémová a nevyvětratelná část, chceme s ní v tomto roce něco udělat,“ vysvětlila s odkazem na plánovanou menší rekonstrukci.

Knihovnice překvapilo, že o hudebním oddělení ve třetím patře ví pouze 20 procent dotázaných. „Je málo známé kvůli tomu, že zde není výtah. Lidem se do třetího patra nechce po schodech, přitom to oddělení je nedávno opravené,“ přemítala Kateřina Šímová a připomněla, že zde návštěvníci najdou 10 tisíc CD, hudebniny, noty i gramofonové desky.

BEZBARIÉROVOST

To, že celková rekonstrukce budovy knihovny už je opravdu třeba, potvrzuje i fakt, že přístup do ní není bezbariérový. U vstupu do knihovny najdeme rampu, ale samotnému vozíčkáři moc k užitku není. „Rampa je strmá a pro vozíčkáře, kterého nikdo netlačí, je nemožné dostat se dovnitř,“ potvrzuje mluvčí.

NOVÉ PŘEDNÁŠKY

Táborská knihovna hodlá osvěžit svou nabídku pořádaných akcí novinkou. Po dvou letech pomalu opouští projekt autorských čtení. Od září ho nahradí přednáškami zaměřenými na zdraví. Spolupracovat bude s lékaři a odborníky na slovo vzatými.

V anketě také zaznělo, že by lidé ocenili více akcí s historickými či válečnými tématy. „Čas od času takové přednášky děláme, ačkoliv nechceme konkurovat muzeu nebo divadlu. Nabídka kultury by v Táboře měla být pestrá,“ dodává Kateřina Šímová.

Veřejnosti doporučuje počítačové kurzy, které běží na jaře a na podzim. „Největší zájem je o bezplatné kurzy základů práce s počítačem. Návštěvníci těchto kurzů jsou vděční, že se jim někdo věnuje a má s nimi trpělivost,“ uzavírá.