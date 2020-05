Ministerstvo kultury dlouhodobě upozorňovalo, že otevřít knihovny bude možné až v pondělí 8. června. Ve čtvrtek 23. dubna vláda však nečekaně přijala opatření, že je lze zprovoznit už v pondělí 27. dubna.

Vedení táborské knihovny dle ředitelky Evy Měřínské rozhodlo, že otevře v omezeném režimu o týden později. Zatím sloužil tzv. bibliobox.

„Náhlá a zásadní změna termínu nás překvapila. Bylo nám to velmi líto, ale nemohli jsme hlavní knihovnu a naše pobočky otevřít v prvním povoleném dni,“ zmínila Eva Měřínská.

Dokončili rozdělané

Do konce dubna totiž dokončovali revizi knihovního fondu i konečné úpravy interiérů a připravovali celý hlavní objekt na bezpečný provoz pro návštěvníky včetně zaměstnanců.

Pravidelné uživatele mohla zaskočit změna v provozní době. Knihovnu lze navštívit i v pondělí od 13 do 17 hodin. „Místo soboty je nyní nově otevřeno v pondělí,“ vysvětlila Kateřina Šímová z PR oddělení. Další všední dny je otevřeno od 8 do 17 hodin, ostatní pobočky otevírací dobu nezměnily.

Knihy v karanténě

Omezení návštěvníků spočívá v rychlém půjčování i vracení knih. „Obsluhujeme menší skupiny, lidé by měli dodržovat rozestupy a u vchodu je dezinfekce,“ řekla. Vrácené publikace putují do karantény. „Odkládáme je do místnosti, kde knihy ionizujeme a necháváme dva dny.“

Pobytové služby jako je přístup na veřejný internet, studovna či čítárna nefungují.

V Jiráskově ulici je volný výběr tedy přístup ke knihám umožněn pouze v přízemí. „Přístup do vyšších pater zatím nebude povolen, ale knihy lze objednat k vyzvednutí v online katalogu,“ řekla.

Knihovna se totiž rozhodla preferovat objednávání knih předem k vyzvednutí. Knihu si lze rezervovat i po telefonu (381 200 587, 778 412 980) i prostřednictvím e-mailu knihovna@mkta.cz. „Knihy budou připravené následující den či po upozornění,“ shrnula.

Mají radost

Zaměstnanci se podle ředitelky Evy Měřínské na čtenáře těšili. „Věříme, že chápou situaci a nezanevřou na naše služby. Děkujeme za vstřícnost a podporu,“ uvedla. " Její slova doplnila Kateřina Šímová: "Návštěvníci dodržují všechny pokyny, chovají se ohleduplně, mají radost, že je znovu otevřeno!"