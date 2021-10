Jak popsal kytarista Václav, Tulák je mimo jiné o vnitřním hlasu. "Ten někde z hloubi duše člověku našeptává, aby vystoupil z komfortní zóny a vydal se za tím, co ho opravdu dělá šťastným," přiblížil.

Videoklip režíroval Petr Dolejs Koch a kamery a střihu se ujal Nathan Simcik. Na písni se producentsky podílel i Štěpán Bartoš, bubeník Náhodného Výběru. Mix a mastering zajistil Jaroslav Hájek (Grove Music).

Podle zpěvačky Niny byl natáčení den pro kapelu docela náročný. "Bylo velké horko a přejížděli jsme na dvě různé lokace. Nebyla to naše první zkušenost s natáčením klipu, ale chtěli jsme do toho dát všechno a vytěžit z toho co nejvíce. Měli jsme v hlavě vizi, jak videoklip uchopit, ale s finální myšlenkou konstrukce klipu přišel Petr, který má dlouholeté zkušenosti," vysvětlila.

Zdroj: Youtube

Kapela Utíkej! vznikla v létě 2019. Osud svedl dohromady lidi, kteří za sebou mají různé hudební formace a posbírali zkušenosti z podií a kapelního života. Jejich styl není nikterak vymezený, ačkoli ho označují jako punk-rock, který je jim nejblíže. Nechtějí se totiž vymezovat, hrají to, co se jim líbí. Čekat od nich lze punkovej nářez, i klidnější melodie. Hudba členům kapely dělá radost a tu chtějí rozdávat dál. Snaží se, aby se to projevilo hlavně v jejich textech. "Rádi bychom prostřednictvím našich rýmů předali cokoli, komukoli. Zastav se a poslouchej Utíkej!," dodala Nina.Utíkej! za sebou mají řadu vystoupení na menších i větších festivalech, mimo jiné po bohu kapel Peshata, Seven, Horkýže Slíže, či Náhodný Výběr.