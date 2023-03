Táboráci by se tak časem měli dočkat navýšení parkovacích sazeb v centru města, návěstidel o obsazenosti parkovišť na Starém městě už na příjezdových cestách či skenovacího vozidla, které by ověřovalo zaplacení parkovného pomocí načtení SPZ.

Díky tomu by se uvolnily ruce strážníkům, kteří mají v současnosti kontrolu parkování na starost. Tábor také plánuje stavbu dvou parkovacích domů: na sídlišti nad Lužnicí a na místě bývalé synagogy.

"Na největším táborském sídlišti nad Lužnicí kapacity významně posílíme stavbou parkovacího domu pro 250 aut. V historickém centru chceme auta schovat pod zem, aby nepřekážela v ulicích obytné zóny. Řešením je parkovací dům na místě bývalé synagogy. Další parkování bychom chtěli zřídit v nové čtvrti Dvorce, na Náchodském sídlišti a v prostoru frekventovaného uzlu vlakového a autobusového nádraží," uvedl již dříve starosta Štěpán Pavlík.

Na úterní tiskové konferenci představili zástupci města své plány pro nejbližší budoucnost. jedním z nich je záměr osadit příjezdové cesty světelnými tabulemi, které budou řidiče informovat o aktuální obsazenosti parkovišť v centru města. "Naším cílem je zamezit tomu, aby auta zajížděla do historického centra, kde pak musejí řidiči kroužit a složitě hledat volné místo na zaparkování," vysvětlil účel plánovaných návěstidel místostarosta Martin Mareda.

Navýšení cen na parkování

Nemělo by však jít o jedinou změnu, kterou radnice plánuje. Analýza doporučila také navýšení cen parkovného na Žižkově náměstí a v Palackého ulici z nynějších 30 korun za hodinu na 40 korun. Parkovné na Tržním náměstí, náměstí Mikuláše z Husi a poblíž Střelnice by se pak mělo navýšit z 10 korun na 20 korun za hodinu.

Nová by měla být také možnost takzvaného smíšeného parkování. Místa, která mohou nyní používat pouze rezidenti dané čtvrti, by mohli od 9 do 15 hodin využít po nákupu parkovacího lístku také lidé odjinud. Místní rezidenti by měli po 15. hodině místa opět výhradně pro sebe. Podobný režim už má radnice ozkoušený.

"Funguje to už delší dobu v Tomkově ulici na Novém městě a tento systém se nám osvědčil. Lidé si mohou dojít do knihovny nebo banky, v době po 15. hodině, kdy se místní vracejí ze zaměstnání, už jsou parkovací místa určená zase jen pro ně," upřesnil místostarosta.

Více stání u plavečáku

Loni v říjnu bylo do provozu uvedeno pět měsíců zavřené parkoviště u plaveckého stadionu. Ze 120 parkovacích míst nově vzniklo 180 míst, parkuje se zde bezplatně. Starosta Štěpán Pavlík připomněl, že parkoviště funguje i na místě bývalých kasáren. "Cesta do centra města se dá Tismenickým údolím stihnout pěšky za sedm minut," připomněl.

Na velké problémy s parkováním si však dlouhodobě stěžují lidé bydlící na sídlišti nad Lužnicí. "Když se vracím večer z práce, místa jsou pravidelně plná. Kolikrát musím objet celý Sojčák třikrát, než něco najdu. Často lidé parkují i, kde nemají, například na trávě nebo chodníku, ale vůbec se tomu nedivím. Vyřešit parkování tady potřebujeme už dávno," zlobí se Lenka Svobodová, která se na táborské sídliště přestěhovala před několika lety z Písku. "Podobné problémy jsme ale řešili i tam, sídliště zkrátka nebyla navržená na to, že má dneska skoro každá rodina dvě auta," uzavřela.

Problémy na sídlišti nad Lužnicí by měl pomoci řešit plánovaný parkovací dům. Vyrůst má na bývalém hokejbalovém hřišti ve Světlogorské ulici, lidem by mohl nabídnout až 250 parkovacích míst. Radnice chce také postavit parkovací dům na Starém městě na místě bývalé synagogy, narazila však na odpor památkářů.