Rekonstrukci ulice o celkové délce 2,6 kilometru zahájila Správa a údržba silnic Jihočeského kraje v pátek 20. července a potrvá do soboty 31. srpna. Rozdělena je do pěti etap.

2. etapa 22. července až 30. července – jednosměrná uzavírka od Píseckého rozcestí po okružní křižovatku u nemocnice

Směr do Klokot: autobusy pojedou od křižovatky s ulicí Kpt. Jaroše dál po Čs. armády do náhradní zastávky Náchodské sídliště, dále po ulici Náchodská a Václava Soumara na kruhovou křižovatku a zpět na trasu do zastávky Nemocnice (linka 10 zastávka Nemocnice hl. vchod).

Směr na AN: bude zabezpečen jednosměrný průjezd uzavřeným úsekem pro všechny. Autobusy pojedou po své trase. Nebude umožněno zajíždět a obsluhovat zastávku Písecké rozcestí. Bude zřízena provizorní zastávka za připojovacím pruhem v ulici Čs. armády.

3. etapa 31. července až 6. srpna – úplná uzavírka od okružní křižovatky u nemocnice ke křižovatce s ulicí Petrohradská

Autobusy linek 11, 13 a 16 pojedou v obou směrech po objízdné trase. Z kruhové křižovatky do ulice Václava Soumara – náhradní zastávka Nemocnice (stejná jako pro linku 17), dále ulice Náchodská, Petrohradská zpět na Kpt. Jaroše do zastávky Klokoty. Podobně zpět. Zastávka Klokoty bude využívána v ulici Petrohradská (jako pro linku č. 17)

Linky 10 a 17 bez omezení.

4. etapa 6. srpna až 11. srpna – uzavřený úsek od ulice Petrohradská po křižovatku Kpt. Jaroše s ulicí Jaroslava Vacka

Směr do Klokot: autobusy pojedou od kruhové křižovatky po Václava Soumara (zastávka Nemocnice linky 17), do Náchodské a dále po ulici Tankistů až do prostoru točny autobusů Klokoty. Zde bude vytvořena výstupní zastávka v prostoru točny autobusů. Nebude obsloužena zastávka Klokoty ve směru Klokoty točna

Směr na AN: bude zabezpečen jednosměrný průjezd uzavřeným úsekem pro všechny. Obslouženy budou všechny zastávky. Linka 10 bez omezení.

5. etapa 12. srpna až 31. srpna – MHD neovlivní.

