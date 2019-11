První etapa rekonstrukce přinesla návštěvníkům mnoho nového: Moderní vstupní halu a šatny i nové wellness centrum s otevřenou terasou. Zvláště děti pak těší opravená dětská sekce se skluzavkami a chrliči vody, která je rozšířená o dvě nová brouzdaliště. Vznikl také mokrý bufet.

Provozovatel, městská společnost Tělovýchovná zařízení města Tábora (TZMT) hodnotí období zkušebního provozu kladně. Proč? To vysvětlil tiskový mluvčí města Luboš Dvořák. "Plavecké stadiony jsou technologicky náročné stavby. Mezi odborníky se říká, že pokud otevřete bazén, a nemusíte jej v rámci zkušebního provozu provoz přerušit a bazén zavřít, je to úspěch. Pro TZMT bylo nemyslitelné omezovat provoz a díky kolegům a dodavatelské společnosti se to i podařilo. Jistě by si všichni přáli, aby se pokračovalo etapami II a III, které by měly přinést kromě opravy pětadvacetimetrového bazénu i zábavní část pro větší děti a dospělé. Firma TZMT uvidí, jaké budou možnosti vedení města pokračovat v dalším rozvoji," vysvětlil.

Vzhledem k tomu, že od 15. září je pravomocně zkolaudováno, TZMT se rozhodli zeptat návštěvníků, co jim v nabídce současného plaveckého bazénu chybí a co by se mohlo zlepšit. Formou ankety chtějí tak získat co nejvíce konstruktivní zpětné vazby. Svůj názor může vyjádřit každý do 30. listopadu prostřednictvím webu města: www.taborcz.eu/vismo/formulare2.asp?u=16470&id_org=16470&id_f=1164

Druhou možností je využít kupon v listopadovém vydání Novin táborské radnice s názvem „Poraďte nám“, který stačí vyplnit a vhodit do některých z 5 sběrných boxů rozmístěných od 1. do 30. listopadu po městě. "Dotazník není záměrně mířen na další rozvoj zařízení, neboť TZMT chtějí vědět, co je největší téma na současném stavu," dodal Luboš Dvořák.

Pro účastníky ankety vznikla jako zpestření také soutěž. Stačí připsat tip, kolik se od začátku provozu do konce listopadu spotřebuje vody na provoz táborského bazénu. Tipuje se v metrech krychlových a pět nejúspěšnější tipujících firma TZMT odmění celodenním volným vstupem do bazénu a wellness pro 2 osoby.

Kupon (dotazník) TZMT k provozu plaveckého bazénu: Poraďte nám!

1) Co doporučujete zlepšit a doplnit ve vstupní hale?

2) Co doporučujete zlepšit a doplnit v šatnách případně sprchách?

3) Co doporučujte zlepšit a doplnit v dětské části?

4) Co doporučujete zlepšit a doplnit ve wellness?

5) Co doporučujete zlepšit celkově (včetně venkovního areálu)?

6) Jaký je Váš tip na objem spotřebované vody od 1. 2. 2019 až 30. 11. 2019 (v m3)?

Místa sběru:

a. Plavecký stadion, Kvapilova 2500, 390 03 Tábor v rámci otvíracích hodin PS

b. Zimní stadion, Václava Soumara 2300, Tábor (v recepci)

c. Infocentrum města Tábora, Žižkovo náměstí 2

d. Budova Tabačky, Husovo náměstí 2938, Tábor

e. Kontaktní centrum pro seniory, Farského 887, Tábor