V této souvislosti radnice zřídila pietní místo s kondolenční knihou, která je umístěna v přízemí matriky na Žižkově náměstí čp. 6. Podle tiskového mluvčího radnice Luboše Dvořáka obyvatelé Tábora a další lidé mohou přicházet napsat slova na rozloučenou, vzpomínky, kondolence či osobní vztah ke kariéře mimořádného umělce, která trvala šedesát let.

Místo s kondolenční knihou je přístupné jen v určené dny a vymezený čas takto: v pátek 4. října od 8 do 11.30 hodin, v pondělí 7. října od 8 do 17 hodin, v úterý 8. října od 8 do 15 hodin a ve středu 9. října od 8 do 17 hodin.

"Úřad v tuto chvíli předpokládá, že příští středa bude posledním dnem pro tuto příležitost," upřesnil Luboš Dvořák.

Za vedení radnice se oficiálně k úmrtí Karla Gotta vyjádřil starosta města Štěpán Pavlík: „Karel Gott mohl být pro mnoho lidí třeba kotvou v nepřehledném světě, symbolem otevřených dveří skrze melodie anebo jen prostě kus života. Pro všechny, kdo mají potřebu vyjádřit se psaným vzkazem, zřídilo město v přízemí budovy matriky kondolenční knihu, která bude následně předána pozůstalým,“ osvětlil první muž radnice.

Mistr zpíval také v Táboře. Například zde v říjnu roku 2012 Karel Gott na zimním stadionu odstartoval po dvouleté pauze nejdražší a zároveň nejnáročnější turné ve své kariéře. Během podzimu a zimy tehdy objel s kapelou a několika dalšími hosty celkem šestnáct měst po Česku a Slovensku. V Táboře si ho tenkrát přišlo poslechnout na čtyři tisíce fanoušků.