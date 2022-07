Někdejší zemědělská stavba čeká na využití, ale neznamená to, že je bez života. Několik let ji využívá osadní výbor Měšice ke společenským, kulturním či komunitním akcím na základě smlouvy s Vyšší odbornou školou a střední zemědělskou školou Tábor.

Barokní sýpka z 18. století stojí na okraji příměstské části, za ní je sportoviště a dětské hřiště. Budova v roce 2018 prošla rekonstrukcí.

„Statika objektu je v pořádku, nikudy do něho neteče, neohrožuje ho zevní vlhkost. Dříve se zde skladovalo obilí, teď by budova mohla mít novou funkci,“ uvedl starosta Štěpán Pavlík.

Osadní výbor Měšice má zájem sýpku oživit a už tak činí. V roce 2020 zde uspořádal workshop za účasti 26 studentů architektury ČVUT pod vedením docentky Hany Seho. Cílem bylo zjistit, jak by se špýchar dal předělat.

„Špýchar se opravit dá, dá se zachránit pro budoucí generace nejen jako budova, ale i jako místo, které žije,“ míní předseda měšického osadního výboru Milan Jůza, který ho také označil za jedinou možnost, jak získat místo, kde se budou scházet spolky a občané Měšic.

Do budoucna by zde mohly vzniknout veřejné prostory, přednáškové a školící aktivity, výstavy, sociální zázemí s možností občerstvení pro přilehlé sportoviště a rekreační zónu. Velký zájem o pronájem části prostor projevil Domácí hospic Jordán, který by v něm chtěl zřídit kanceláře a sklady.

Schválený převod má podmínky, které stanovil Jihočeský kraj.

„Město Tábor nepřevede nemovitost jinému majiteli po dobu 20 let, objekt bude využíván k veřejně prospěšným účelům, součástí areálu bude dostatečná parkovací kapacita, nebude docházet k narušení pohody bydlení v sousední bytové výstavbě. Smlouva pozbyde účinnost, pokud do 4 let od vkladu nebude vydáno stavební povolení na rekonstrukci,“ upřesnil podmínky kraje mluvčí radnice Luboš Dvořák a dodal, že město také zachová historické dřevěné konstrukce uvnitř stavby.

„Nové zastupitelstvo, nové vedení města bude muset uchopit, co budova potřebuje, co bude nejekonomičtější. Vše by mělo vyústit v zadání studie proveditelnosti,“ uvedl starosta.

Milan Jůza upřesnil, že elektřinu lze do špýcharu přivést z přilehlého dětského hřiště, vodovod a kanalizace jsou na patě budovy.

„Věžím, že v prvních dvou, třech letech jsme schopni většinu potřebných nákladů ufinancovat z rozpočtu příměstské části, nechceme zatěžovat městský rozpočet. Celé snažení podpoříme založením spolku na obnovu špýcharu,“ uzavřel předseda Milan Jůza.