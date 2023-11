Doporučení statiků

Zastupitelstvo města Tábora: Je voleným orgánem města Tábora. Je složeno z 27 členů, kteří jsou voleni v rámci komunálních voleb obcí na 4 roky. Zastupitelé dosud zasedali v budově městského úřadu na Husově náměstí, v tzv. Tabačce, scházeli se zde většinou jednou měsíčně, v mimořádných situacích i vícekrát.

Starosta Štěpán Pavlík (Tábor 2020) uvedl, že nutnost přesunout jednání jinam, je čerstvá novina. „Stav této budovy řešíme dlouho. Celé křídlo a stropy pod námi mají určitou životnost, nějaké poruchy. Tady je to změřené a vysondované, žádné bezprostřední nebezpečí nám nehrozí,“ popsal s tím, že stav objektu experti měří a sledují již několik měsíců nebo let.

Poslední statický posudek ale už doporučuje nevyužívat prostor jednacího sálu číslo 410 na Husově náměstí v tzv. Tabačce k shromažďování většího počtu lidí. „Ten poslední posudek mluví o tom, že striktně nedoporučuje větší koncentraci osob zejména v tomto sále, nikoliv v kancelářích,“ vysvětlil starosta s tím, že se s ním v pondělí 13. listopadu v podstatě loučí.

Chtějí vybrat vhodný prostor

Původně chtěli Táborští se změnou přijít až od nového roku, ale poslední zjištění statiků zasedání v Tabačce již nedoporučují vůbec. „Chceme vybrat nový prostor, porovnat nabídky, zvážit, jak provést stěhování co nejlépe,“ popsal s tím, že výhledově má zastupitelům na jednání sloužit část koupené budovy bývalé pošty na Žižkově náměstí. „Považujeme tam za vhodný jeden prostor typu kruhového sálu, ale přesně nevíme, kdy se nám budovu pošty povede opravit,“ podotkl Pavlík.

Jinde se ale musí konat už zasedání v podělí 18. prosince. Samospráva poptává různé sály vhodné nejen z hlediska velikosti a ceny nájmu, ale hlavně vybavené potřebným technickým zázemím. „Jsme ve fázi posuzování, výsledek chceme mít ještě tento týden, aby i technici měli dostatek času na stěhování a stihli vše připravit,“ naznačil starosta.

Stará křivda

To nadzvedlo ze židle zastupitele Václava Eberta (Šance pro Tábor). „Dovolím si exkurz do minulosti, ono si to asi moc lidí nepamatuje, ale kdysi jsme se bavili o tom, jestli prodávat nebo neprodávat objekt Střelnice, že přijde čas, kdy nebudeme mít ani kde pořádně zasedat. Je to hodně stará záležitost, moc si vás to asi nepamatuje,“ připomněl s tím, že asi před 15 lety vznikla i petice proti prodeji majetku.

„Teď jsme bohužel město s pětatřiceti tisíci obyvateli, které nemá kde ve svém objektu pořádat zastupitelstvo. Je to smutné,“ konstatoval Ebert.