Mnohá česká města letos vykročila cestou podpory cestovního ruchu, který utrpěl velkou ránu po pandemii koronaviru. Také městský odbor kultury a cestovního ruchu v Táboře připravil kampaň s názvem Zažijte Tábor.

Významné místní osobnosti zvou do Tábora, vysvětlují návštěvníkovi, která místa ve městě mají nejraději nebo proč mají rádi Tábor. „Oslovili jsme osobnosti, které se v Táboře narodili, žijí zde nebo jejich práce je zavedla do Tábora. Hlavně jsme chtěli, aby jim pozvánka do Tábora šla přímo od srdce. A to se myslím podařilo,“ uvedla vedoucí odbor kultury a cestovního ruchu Radka Šimková.