Radní města Tábor schválili, že odbor dopravy nechá zpracovat dopravně inženýrské posouzení dvou významných dopravních uzlů.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Hana Jakubcová

Jde o to zjistit, jak se bude doprava v těchto místech chovat za několik let. Jak informovala místostarostka Michaela Petrová, jedná se o křižovatku Chýnovská - Měšická u sídla Hasičského záchranného sboru. Tato křižovatka se významně změní s výstavbou silniční propojky směrem do ulice Vožická. Druhým zkoumaným uzlem se stane křižovatka ulic Zavadilská – Vožická – Stránského (u Brisku).