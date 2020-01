Výstava nese název 600 let na hoře Tábor a veřejnost si ji může prohlédnout od 8. do 31. ledna v prostorách Krajského úřadu Jihočeského kraje v ulici U zimního stadionu 1952/2.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 8. ledna ve 13 hodin. Otevírací doba výstavy je v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 16 hodin a v pátek od 8 do 14 hodin.

Jak sdělila galeristka města Tábora Žaneta Salusová, návštěvníci se mohou těšit na velkoformátové fotografie a také 3D fotografie města (diváci si je prohlédnou s pomocí 3D brýlí) nebo na první náhled chystané knihy Tábor O městě – pevnosti. Křest této publikace je v plánu na konci března v Táboře. Většina fotografií mapuje táborskou současnost a zachycuje rozmanitost města, část snímků pochází z archivu táborského Muzea Šechtl & Voseček.

Středeční vernisáži bude mimo jiné přítomen táborský starosta Štěpán Pavlík, který příchozí seznámí s hlavními akcemi výročního roku 1420 – 2020. Českobudějovickou vernisáž je možné vnímat jako ostrý start táborských oslav, jejichž program zájemci najdou na www.visittabor.eu/600let.