Ve veřejném hlasování na sociální síti Útulek Tábor získal 709 hlasů. V anketě soutěžilo celkem 18 měst a obcí, které přihlásily na 26 projektů z různých oblastí.

Jak zmínil jednatel Technických služeb města Tábora, pod které útulek spadá, Michal Polanecký, projekt stál hodně času i peněz. „O to více nás těší, že jde o funkční model péče o opuštěná zvířata potřebující pomoc. Velkou radost nám dělá i pozitivní vnímání od veřejnosti. Někdy nás sice potkají i nepříjemná nedorozumění s návštěvníky útulku, ale i to k naší práci patří. O to více se vyplácí, že neslevujeme s nastavených pravidel péče o zvířata,“ upozornil.

INSPIRACE PRO DALŠÍ

Radost mu také dělá, že táborský útulek jde ostatním příkladem. „Je to vlastně i cíl projektu Dobrá praxe, proto mám radost, že se od nás začíná inspirovat mnoho měst, jak řešit péči o toulavé kočky,“ podotkl Michal Polanecký.

ZVÍTĚZILA ZVÍŘATA

Za udělené hlasy je vděčná i vedoucí útulku na Vápenné strouze Kamila Šťastná. „Hlasování na facebookových stránkách jsme bedlivě sledovali a radost z vítězství máme ohromnou. Je to vítězství zvířátek, kočiček, které jsou často vnímány, ať chceme, nebo nechceme, jako druhořadé,“ míní.

Však slyšíme často: „Je to jenom kočka.“ Kočičí otázka ale dle jejích slov bývá často tabu, které se nehodí řešit. „A tady kočičky vyhrály, daly o sobě náležitě vědět. Ukázaly, že v Táboře to jde,“ sdělila Kamila Šťastná.

Rozšíření Útulku Tábor pro kočky: Rozšíření a rekonstrukce útulku vyšly na 3 miliony korun, kapacita je 30 koček. V loňském roce se podařilo odchovat a umístit více jak 100 těchto domácích mazlíčků. Součástí útulků jsou dvě oddělené karanténní místnosti se striktními hygienickými pravidly umožňující adekvátní péči ošetřovatelek o kočky a koťata. Pravidla a vybavení karanténních místností znemožňují přenos nákaz nově přijatých zvířat mezi sebou. Strategické je i umístění oddělených karanténních místností od prostor s kotci a s kočičí hernou, kde jsou již umístěna zvířata zdravá, po očkování. Pro kočky po operaci či pro kočky zraněné, jež je nutno z různých důvodů izolovat, slouží pooperační kotce ve veterinární ordinaci. Kotce pro zdravé a naočkované kočky a koťata jsou vybaveny škrabadly, pelíšky či průlezkami. Kočičí herna je určena pro kočičí radovánky, čemuž odpovídá pestré a zábavné vybavení. Díky profesionálně vybavenému fotokoutku lze pořizovat atraktivní fotografie, inzerce je úspěšná a zvířata odjíždějí záhy do nových domovů.

