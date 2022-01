Náklady na nové hřiště by se měly vejít do půl milionu korun, jak bylo také jednou z podmínek návrhů participativního rozpočtu. Jeho principem je to, že samotní občané městu navrhují, co by si ve svém okolí přáli vybudovat či změnit.

Milovníci čtyřnohých mazlíčků se v Táboře již jednoho psího parku dočkali. Nachází se v areálu bývalých kasáren, kde má v budoucnu vzniknout nová čtvrť Dvorce. Psí park o rozloze zhruba tisíc metrů čtverečních vyšel na přibližně 600 tisíc, do provozu byl uveden v září roku 2018.

„Nový park na sídlišti nad Lužnicí bude pravděpodobně o něco menší, chceme se vejít do půlmilionového limitu. Počítáme i se zázemím pro pejskaře,“ dodal místostarosta. V nejbližších dnech se chystá schůzka s navrhovatelem, při níž bude radnice ladit detaily stavby a funkčních prvků.

Místní pejskař Jan Svoboda plán radnice vítá. „Bude fajn, když tu hřiště vznikne. Do areálu kasáren to mám daleko, na to hřiště proto vůbec nechodím, i když o něm vím. Tohle bude alespoň za humny a určitě ho rád navštívím. I když na nějaký výcvik už to tedy u toho svého důchodce nevidím,“ uzavřel se smíchem, zatímco drbal svého desetiletého jezevčíka Ferdu.

Nejvíc si podle svých slov cení toho, že jej bude moci na hřišti pustit na volno. Vyhláška totiž stanovuje, že se psi na území města mohou až na výjimky, jakou je louka pod klášterem v Klokotech, pohybovat pouze na vodítku.