Teď je však situace k oslavám příznivější. V létě se uskuteční další pořady, koncerty a obměněný program, o kterém vás chceme informovat. OKaCR pružně zareagoval na nové podmínky a připravil částečně novou slavnostní nabídku.

SPODNÍ PROUDY JORDÁNU

V neděli 5. července, Jordánská pláž (Sokolská plovárna), od 17 do 22 hodin

Půjde o přehlídku současné hudební scény k 600. výročí založení města. Fanoušci uvidí a uslyší Sviště v orchestřišti (17 hod.), hudební projekt STINKA (18.15 hod.), za kterým stojí česká spisovatelka, písničkářka a publicistka Hana Lundiaková. O zábavu se dále postará legendární táborská crossoverová kapela SOBI20 (19.30 hod.) s hosty a sólový projekt skladatele Tomáše Reindla OMNION (21 hod.).

PIETNÍ AKT K 605. VÝROČÍ UPÁLENÍ MISTRA JANA HUSA

V neděli 5. července, Husovo nám., 19:30 hodin

Tradiční pietu uspořádají Město Tábor, Husitské muzeum v Táboře a Společnost pro zachování husitských památek. Promluví Mgr. Richard F. Vlasák, M.Th., zahraje Žesťový kvintet Swing Bandu Tábor.

JAZZOVÝ TÁBOR

V neděli 19. července, Žižkovo náměstí, 16:30 hod.

V historickém centru Žižkova náměstí se rozezní jazzová a swingová hudba. Největší hvězdou večera bude Jan Smigmator s doprovodným kvartetem (Vladimír Strnad - piano, Jan Greifoner - kontrabas, Josef Vejvoda - bicí nástroje, Jan Kyncl – tenorsaxofon). Jazzový a swingový zpěvák s noblesou sobě vlastní ztělesňuje odkaz swingových králů. Jeho hlas, styl, frázování a láska k jazzu a swingu ho dnes řadí mezi přední interprety tohoto žánru v Evropě!

Dalším vrcholem bude vystoupení Radky Fišarové, zpěvačky a muzikálové herečky. Česká Edith Piaf zazpívá nejslavnější písně svého žánru – jazzu, swingu a šansonu. Program obohatí i táborská kapela BASTA trio s originálními aranžemi i osobitým zvukem, netradičním způsobem zpracování lidových i klasických melodií. V programu nemůže chybět táborská formace Karel Kobližka Quintet. Karel Kobližka je špičkový muzikant a propagátor jazzu.

MAGICKÁ NOC POD HRADBAMI

V sobotu 1. srpna, Velký šanc, od 20 do 24 hodin

„Po třech letech budeme moci začít magický večer v hradebních prostorách Velkého šance. Na návštěvníky čeká večer plný kouzel, magických postav, iluzí a nečekaných setkání,“ uvedla Radka Šimková. Šanc obsadí čarodějnice, bludičky, cikánky, astrolog, šamani, druidové. Zážitkem bude akční scénicko-kaskadérské divadelní představení Půlnoční lovec či Velká iluzionistická show. Nebude chybět ohňová a světelná show, která ukáže sílu a živelnost ohně a nejnovější světelné technologie v kombinaci s moderním tancem. Vstupné je zdarma.

REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BITVY O TÁBOR

V sobotu 8. srpna, louka u hřbitova v Klokotech, od 10 do 21.30 hodin

Jedná se o největší kulturní akcí letošního léta, která vychází ze skutečné historické události. Na konci června 1420 se zhruba 350 jezdců pod vedením hejtmana Mikuláše z Husi vrátilo z Prahy na pomoc Táboru, který oblehla vojska Oldřicha II. z Rožmberka. Dne 30. června 1420 husité Oldřicha napadli a porazili. „Dvouhodinový historický program spojený s rekonstrukcí bitvy vás zavede do dobového ležení. Čekají vás šermířská vystoupení, historická hudba, výuka dobových tanců, ukázky výcviku královských psů, letové ukázky dravců a ochutnávka středověké kuchyně,“ uvedla vedoucí odboru kultury.

Bitva bude předvedena čtyřikrát. Časy představení jsou naplánovány takto:

10.00 – 12.30 hod. (v 11:00 hod. bitva)

13.00 – 15.30 hod. (v 14:00 hod. bitva)

16.00 – 18.30 hod. (v 17:00 hod. bitva)

19.00 – 21.30 hod. (v 20:00 hod. bitva)

Na bitvu se bude vybírat vstupné, které bude jednotné: v předprodeji 50 Kč/os., na místě 100 Kč/os. Děti do 6 let a držitelé průkazu ZTP, ZTP/P s doprovodem mají vstup zdarma. Předpokládáme, že prodej vstupenek bude zahájen 8. 7. 2020 v Infocentru Města Tábora na Žižkově nám. Zájemci by neměli váhat, neboť počet vstupenek bude omezen dle platných hygienických opatření vydaných v souvislosti s výskytem COVID 19.

Neplacený doprovodný program zahrnuje historické tržiště, dětskou herní zónu, katovnu a mučírnu.

LOUČENÍ S LÉTEM aneb PRASÁTKO PIGY NA CESTÁCH

V neděli 30. srpna, odpočinková zóna Tismenické údolí u Ctiborova mlýna, 14:00 - 17:00 hod.

Na závěr prázdnin OKaCR připravuje zábavný pořad pro školáky, předškoláky i jejich rodiče. Hlavně děti se mohou těšit na interaktivní program s kouzlením, tančením, diskotékou, dílničkami a mnoho dalšího s prasátkem Pigy a jeho kamarádkou Lily. Nebude chybět ani program pro dospělé.

TÁBORSKÁ SETKÁNÍ

29. ročník festivalu, od 11. do 13. září

Radní města na svém zasedání 11. května přijala usnesení, že letošní ročník festivalu s podtitulem 600 let na hoře Tábor se uskuteční, byť v jiné podobě a v jiném režimu a za dodržení epidemiologických nařízení. Táborská setkání se uskuteční v neobvyklém formátu – bez hudebních hvězd na hlavním pódiu, bez průvodů a ohňostroje, ale s využitím místních spolků, sdružení a táborských hudebních těles. Vstupné bude zdarma. Dramaturgie vytvoří desítky menších scén tak, aby nedocházelo ke kumulování návštěvníků. „Lidé budou z programu vědět, že v jednu chvíli programy začnou na více místech v různých částech města. Jsme schopni počet osob na jednotlivých akcích regulovat. Když si pomůžeme terminologií z oblasti filmu, letošní Táborská setkání se uskuteční jako Blízká setkání místního druhu,“ uvedl už dříve starosta Štěpán Pavlík.