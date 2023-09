Uplynulý víkend v Táboře patřil oblíbenému historickému festivalu. V pořadí už 32. ročník Táborských setkání vrátil Staré město i jeho uličky do období středověku a vládu převzal Jan Žižka. Nabitý program lákal na průvody, jarmark, videomapping, ohňovou show i hudební vystoupení. Festival Táborská setkání každoročně navštíví až 15 tisíc lidí.

Táborská setkání nabídla i letos řadu novinek | Video: Jana Urbanová

Historická akce ovládla především Žižkovo náměstí a dalších 32 ulic a uliček v centru města. Jedním z hlavních bodů byl sobotní historický průvod městem. „Jeho myšlenkou je přátelství Tábora s našimi partnerskými a spřátelenými městy. Čelo průvodu vede město, takže pan starosta, paní místostarostka a místostarostové. Do průvodu se řadí i táborští občané, kteří mají kostýmy nebo si je půjčují a také místní spolky, které se věnují historii. Vše je řazeno chronologicky podle století od husitství, přes gotiku, renesanci a baroko. Poté následuje sekce našich partnerských a spřátelených měst,“ přiblížila organizaci průvodu Radka Šimková, vedoucí táborského odboru kultury. Program ale nabídl také novinky. „Letošní novinkou je Katovská ulička, která přibyla v Křížkově ulici a nové je i středověké ležení na Velkém šanci,“ dodala. Hudební program nabídl také středověké kapely a hudbu, na hlavním pódiu vystoupila zpěvačka Debbi, Vojtěch Dyk se skupinou nebo kapela Monkey Bussines.

Premiéru si letos odbyla Katovská ulička. Návštěvníky přenesla do doby, kdy už opadlo prvotní nadšení ze založení města a jeho obyvatelé začali hřešit stejně jako kdekoli jinde. K vidění tak byly nejrůznější nástroje k trestání hříšníků včetně praktických ukázek jejich použití. Velkou pozornost budili i dva ochočení hadi, kteří byli neustále v obležení dětí a nechali se hladit. „Přivezl jsem hroznýše královského, který už je v podstatě důchodce, protože je mu asi 20 let. Druhý had je přibližně stejně stará užovka červená, která je u nás nejběžněji chovaným hadem. Hadů jsem měl původně doma přes sedmdesát, dnes už jsem to ale omezil. Vozím sebou pouze hady, kteří jsou zvyklí na lidi, ty kousavé samozřejmě nechávám doma,“ usmál se čaroděj Cave, který přímo před zraky udivených návštěvníků předvedl několik svých kouzel.

Lékařské umění husitského kazatele, lékaře a astronoma Mistra Křišťana z Prachatic pak mohli příchozí vidět na Špitálském náměstí a Děkanská ulice se zase poměnila v Uličku chudiny.